Mohamed Salah feierte am Montag seinen 34. Geburtstag. Bild: keystone

Wieder kein Sieger – Ägypten ringt Belgien an Salahs Geburtstag ein Remis ab

Ägypten muss weiter auf den ersten WM-Sieg warten. Mit dem 1:1 gegen Belgien gelingt den Nordafrikanern aber ein guter Start ins Turnier.

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Drei WM-Teilnahmen, sieben Spiele und zwei Unentschieden als beste Resultate waren die schwache Ausbeute der Ägypter vor dem Turnier in den USA. Das 1:1 gegen Belgien bessert die Bilanz zwar nicht markant auf, aber mit weiteren Vorrundenpartien gegen Iran und Neuseeland sind die Chancen auf das Vorrücken in die K.o.-Phase nach dem Punkt gegen den Gruppenfavoriten gut.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Die Ägypter mit dem am Montag 34 Jahre alt gewordenen Mohamed Salah schlugen als erste zu. Ein Schuss von Emam Ashour von der Strafraumgrenze sorgte in Seattle nach 18 Minuten für die Führung der Ägypter, die danach einer konsequenten Kontertaktik folgten. Immer wieder spielte sich der siebenfache Afrikameister damit gefährlich in den belgischen Strafraum und hätte mit besserer Effizienz das 2:0 erzielen können.

Mit einer Leistungssteigerung nach der Pause sicherte sich das oft fantasielos agierende Belgien immerhin einen Punkt. Wenige Sekunden nach der Einwechslung von Romelu Lukaku provozierte der Rekordtorschütze der «Diables rouges» in der 66. Minute das Eigentor von Mohamed Hany. Kevin de Bruyne mit einem Pfostenschuss nach einem Freistoss und Youri Tielemans mit einem gefährlichen Weitschuss kamen in den Minuten zuvor dem Ausgleich schon nahe.

Bei Belgien kam mit der Einwechslung von Lukaku neuer Schwung ins Spiel. Bild: keystone

Belgien - Ägypten 1:1 (0:1)

Seattle. - 66'775 Zuschauer. - SR Abatti Abel (BRA).

Tore: 19. Emam Ashour (Mohamed Salah) 0:1. 66. Mohamed Hany (Eigentor) 1:1.

Belgien: Courtois; Meunier, Ngoy, Mechele, Castagne (56. Raskin); Onana (56. De Cuyper), Tielemans; Trossard, De Bruyne (86. Vanaken), Doku (86. Fernandez-Pardo); De Ketelaere (66. Lukaku).

Ägypten: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathy (89. Ibrahim Adel), Ahmed Fatouh (89. Karim Hafez); Marwan Attia, Mohanad Lasheen; Mostafa Zico (76. Zizo), Mohamed Salah (76. Hamza Abdelkarim), Emam Ashour (71. Ramy Rabia); Omar Marmoush.

Verwarnungen: 13. Marwan Attia. 14. Castagne. 34. Ahmed Fatouh. 75. De Cuyper. (abu/sda)