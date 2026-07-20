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Mit Trump-Kappe: So wild feiern die spanischen WM-Helden in Madrid

Fans crowd together as they wait for the arrival of players from Spain&#039;s national soccer team in Madrid on Monday, July 20, 2026, after Spain defeated Argentina in the World Cup final in East Rut ...
Über eine Million Menschen wartete in Madrids Innenstadt auf die WM-Helden.Bild: keystone

«Make Spain Great Again»: So feiern die spanischen WM-Helden ihren Triumph in Madrid

Die spanischen Fussballhelden sind weniger als 24 Stunden nach ihrem WM-Triumph bereits zurück in der Heimat. Dort versetzen sie Hundertausende in den Ausnahmezustand. Hier sind die Bilder von der Fiesta in Madrid.
20.07.2026, 22:1420.07.2026, 22:29
Nico Conzett
Nico Conzett

Keine Sekunde zu lang blieben die spanischen Weltmeister nach ihrem mit viel Geduld erdauerten Erfolg über Argentinien in den USA. Nachdem sie Donald Trump endlich abgewimmelt hatten, verloren sie kaum Zeit, stiegen ins Flugzeug und trafen bereits am frühen Montagabend in der Heimat ein – WM-Trophäe und den zweiten Stern über dem Wappen im Gepäck. In Madrid wurden Lamine Yamal, Rodri, Ferran Torres und Co. von Hunderttausenden empfangen.

Players from Spain&#039;s national soccer team pose with the World Cup trophy as they arrive at Madrid airport on Monday, July 20, 2026, after being crowned World Cup champions with a victory over Arg ...
Der Pokal ist auf spanischem Boden – dieser Moment wird unmittelbar nach der Landung des Weltmeisterteams in Madrid festgehalten.Bild: keystone

Rodri trug den Goldpokal vorsichtig wie ein Baby, als der Captain und die anderen WM-Helden nach der Ankunft in Madrid das Flugzeug verliessen und wieder spanischen Boden betraten. Ein kurzes Gruppenfoto vor dem Flieger – und schon ging es mit dem Bus weiter. Der Feier-Marathon liess den müden, aber überglücklichen Weltmeistern kaum Zeit, den verdienten Finalsieg gegen Argentinien mit all seinen emotionalen Begleiterscheinungen so richtig zu verarbeiten.

Fans wait for the arrival of players from Spain&#039;s national soccer team during celebrations in Madrid on Monday, July 20, 2026, after Spain defeated Argentina in the World Cup final in East Ruther ...
Trainer Luis de la Fuente wird auf kreative Art und Weise verehrt und gefeiert. Bild: keystone

Am frühen Abend empfing König Felipe VI., der den Triumph als Edelfan in East Rutherford nahe New York selbst miterlebt hatte, das Team. Die Spieler hatten für den festlichen Akt ihre Trainingsklamotten gegen Anzüge getauscht. «Ihr seid müde – aber was für eine wunderbare Müdigkeit. Herzlichen Glückwunsch», sagte der Monarch im königlichen Palacio Real in Madrid.

Spain&#039;s King Felipe VI and Queen Letizia, accompanied by Princess Leonor, left, and Infanta Sofia, right, pose with players from Spain&#039;s national soccer team at Zarzuela Palace in Madrid on ...
Königlicher Empfang für die Fussballkönige der Welt.Bild: keystone

Der König gratulierte der «Selección» zu einem «epischen» Triumph nach einer wahren «Odyssee» und würdigte die Qualitäten einer «legendären und historischen Mannschaft». Es gebe noch viel zu feiern. «Geniesst jeden Kuss, jede Geste der Anerkennung, denn ihr habt sie euch verdient», fügte der König hinzu. Er dankte der Mannschaft im Namen aller Spanier und erinnerte daran, dass Spanien nun sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen amtierender Fussball-Weltmeister sei.

epa13123356 Spanish Princess Leonor (R), and Infanta Sofia (C) receive Spanish National team&#039;s players as they present the World Cup winner&#039;s trophy to the Spanish Royal Family at Zarzuela P ...
Auch die Prinzessinnen Leonor (links) und Infanta Sofia (rechts) wohnten dem Empfang bei.Bild: keystone

Anschliessend stattete die Mannschaft noch Regierungschef Pedro Sanchez einen Besuch ab, bevor sie sich im offenen Bus auf eine triumphale Tour durch die Hauptstadt begab. Am späteren Abend wartete dann mehr eine Million Menschen am zentralen Cibeles-Platz für die grosse WM-Feier, wie die Präfektur bekannt gab.

epa13123612 Spanish national soccer players Rodri holds the trophy as the team celebrates the FIFA World Cup win during an open-top bus parade in Madrid, Spain, 20 July 2026. Spain beat Argentina in t ...
Mit einer Busparade präsentierten die Iberer den ikonischem WM-Pokal den Landsleuten.Bild: keystone

«Wir freuen uns wirklich sehr, nach Spanien zu kommen. Viele Leute konnten hier nicht dabei sei und wir wollen mit allen feiern», meinte Linksverteidiger Marc Cucurella kurz vor dem Abflug gesagt.

«Ich denke, wir haben uns eine gute Feier verdient.»

Einen Seitenhieb konnten sich die Spanier auch gegenüber US-Präsident Donald Trump, der sich bei der spanischen Pokalübergabe aufs Foto zu zwängen versucht hatte, nicht ganz verkneifen: Finaltorschütze Ferran Torres zeigte sich bei der Busparade ganz im Stile von Guy Parmelin mit einer eigenen Version von Trumps MAGA-Käppchen:

Video: watson/X

Schon unmittelbar nach dem 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien um den im Final beinahe komplett abgemeldeten Superstar Lionel Messi hatten die Spanier die grosse Titel-Party gestartet. Lamine Yamal tollte auf dem Rasen mit seinem drei Jahre alten Bruder Keyne herum und posierte dann mit dem spanischen Tennis-Ass Carlos Alcaraz für ein Erinnerungsfoto.

epa13123475 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez (C) welcomes Spanish national soccer team players as they present the World Cup winner&#039;s trophy at Moncloa Palace in Madrid, Spain on 20 July 2026 ...
Auch Regierungschef Pedro Sanchez (Mitte) empfing die Nationalmannschaft.Bild: keystone

In der Kabine wurde es dank lauter Musik und riesiger Champagnerflaschen feuchtfröhlich, und später ging die Party vor den Toren New Yorks weiter. «Wir haben einfach gefeiert – so, wie es ein Weltmeister macht», berichtete Dani Olmo.

Auch diesbezüglich waren die Spanier zügig: Der zweite Stern ist bereits auf dem Teambus angebracht worden. Video: watson/X

Die Freude wurde – allerdings nur marginal – durch das Verhalten der Argentinier getrübt, die sich in ihrem Frust als schlechter Verlierer präsentierten: Sie wüteten, wurden teils handgreiflich, drehten den Siegern bei der Pokal-Zeremonie demonstrativ den Rücken zu – und machten so den Triumph der Spanier unfreiwillig noch süsser.

madrid party spain
In Madrid ist alles angerichtet für eine lange Party-Nacht. Bild: x

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und sda.

Mehr zum spanischen WM-Triumph:
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