Über eine Million Menschen wartete in Madrids Innenstadt auf die WM-Helden. Bild: keystone

«Make Spain Great Again»: So feiern die spanischen WM-Helden ihren Triumph in Madrid

Die spanischen Fussballhelden sind weniger als 24 Stunden nach ihrem WM-Triumph bereits zurück in der Heimat. Dort versetzen sie Hundertausende in den Ausnahmezustand. Hier sind die Bilder von der Fiesta in Madrid.

Nico Conzett Folge mir

Mehr «Sport»

Keine Sekunde zu lang blieben die spanischen Weltmeister nach ihrem mit viel Geduld erdauerten Erfolg über Argentinien in den USA. Nachdem sie Donald Trump endlich abgewimmelt hatten, verloren sie kaum Zeit, stiegen ins Flugzeug und trafen bereits am frühen Montagabend in der Heimat ein – WM-Trophäe und den zweiten Stern über dem Wappen im Gepäck. In Madrid wurden Lamine Yamal, Rodri, Ferran Torres und Co. von Hunderttausenden empfangen.

Der Pokal ist auf spanischem Boden – dieser Moment wird unmittelbar nach der Landung des Weltmeisterteams in Madrid festgehalten. Bild: keystone

Rodri trug den Goldpokal vorsichtig wie ein Baby, als der Captain und die anderen WM-Helden nach der Ankunft in Madrid das Flugzeug verliessen und wieder spanischen Boden betraten. Ein kurzes Gruppenfoto vor dem Flieger – und schon ging es mit dem Bus weiter. Der Feier-Marathon liess den müden, aber überglücklichen Weltmeistern kaum Zeit, den verdienten Finalsieg gegen Argentinien mit all seinen emotionalen Begleiterscheinungen so richtig zu verarbeiten.

Trainer Luis de la Fuente wird auf kreative Art und Weise verehrt und gefeiert. Bild: keystone

Am frühen Abend empfing König Felipe VI., der den Triumph als Edelfan in East Rutherford nahe New York selbst miterlebt hatte, das Team. Die Spieler hatten für den festlichen Akt ihre Trainingsklamotten gegen Anzüge getauscht. «Ihr seid müde – aber was für eine wunderbare Müdigkeit. Herzlichen Glückwunsch», sagte der Monarch im königlichen Palacio Real in Madrid.

Königlicher Empfang für die Fussballkönige der Welt. Bild: keystone

Der König gratulierte der «Selección» zu einem «epischen» Triumph nach einer wahren «Odyssee» und würdigte die Qualitäten einer «legendären und historischen Mannschaft». Es gebe noch viel zu feiern. «Geniesst jeden Kuss, jede Geste der Anerkennung, denn ihr habt sie euch verdient», fügte der König hinzu. Er dankte der Mannschaft im Namen aller Spanier und erinnerte daran, dass Spanien nun sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen amtierender Fussball-Weltmeister sei.

Auch die Prinzessinnen Leonor (links) und Infanta Sofia (rechts) wohnten dem Empfang bei. Bild: keystone

Anschliessend stattete die Mannschaft noch Regierungschef Pedro Sanchez einen Besuch ab, bevor sie sich im offenen Bus auf eine triumphale Tour durch die Hauptstadt begab. Am späteren Abend wartete dann mehr eine Million Menschen am zentralen Cibeles-Platz für die grosse WM-Feier, wie die Präfektur bekannt gab.

Mit einer Busparade präsentierten die Iberer den ikonischem WM-Pokal den Landsleuten. Bild: keystone

«Wir freuen uns wirklich sehr, nach Spanien zu kommen. Viele Leute konnten hier nicht dabei sei und wir wollen mit allen feiern», meinte Linksverteidiger Marc Cucurella kurz vor dem Abflug gesagt.

«Ich denke, wir haben uns eine gute Feier verdient.»

Einen Seitenhieb konnten sich die Spanier auch gegenüber US-Präsident Donald Trump, der sich bei der spanischen Pokalübergabe aufs Foto zu zwängen versucht hatte, nicht ganz verkneifen: Finaltorschütze Ferran Torres zeigte sich bei der Busparade ganz im Stile von Guy Parmelin mit einer eigenen Version von Trumps MAGA-Käppchen:

Video: watson/X

Schon unmittelbar nach dem 1:0 nach Verlängerung gegen Argentinien um den im Final beinahe komplett abgemeldeten Superstar Lionel Messi hatten die Spanier die grosse Titel-Party gestartet. Lamine Yamal tollte auf dem Rasen mit seinem drei Jahre alten Bruder Keyne herum und posierte dann mit dem spanischen Tennis-Ass Carlos Alcaraz für ein Erinnerungsfoto.

Auch Regierungschef Pedro Sanchez (Mitte) empfing die Nationalmannschaft. Bild: keystone

In der Kabine wurde es dank lauter Musik und riesiger Champagnerflaschen feuchtfröhlich, und später ging die Party vor den Toren New Yorks weiter. «Wir haben einfach gefeiert – so, wie es ein Weltmeister macht», berichtete Dani Olmo.

Auch diesbezüglich waren die Spanier zügig: Der zweite Stern ist bereits auf dem Teambus angebracht worden. Video: watson/X

Die Freude wurde – allerdings nur marginal – durch das Verhalten der Argentinier getrübt, die sich in ihrem Frust als schlechter Verlierer präsentierten: Sie wüteten, wurden teils handgreiflich, drehten den Siegern bei der Pokal-Zeremonie demonstrativ den Rücken zu – und machten so den Triumph der Spanier unfreiwillig noch süsser.

In Madrid ist alles angerichtet für eine lange Party-Nacht. Bild: x

Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa und sda.