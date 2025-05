Bei der Meisterfeier liess sich Taulant Xhaka zu fragwürdigen Aktionen hinreissen. Bild: keystone

Taulant Xhaka entschuldigt sich für Pyro und Schmähgesänge – FCB verurteilt Aktionen

Mehr «Sport»

Bei der Meisterfeier vom gestrigen Sonntag auf dem Barfüsserplatz in Basel gab Taulant Xhaka gemeinsam mit Assistenztrainer Davide Callà den «Tätschmeister». Dabei liess sich der abtretende Mittelfeldspieler zu einigen Aktionen hinreissen, die der Klub nun in einer Mitteilung «scharf verurteilt». «Auch in Momenten der Ausgelassenheit haben derartige Verletzungen der Klubwerte keinen Platz», so der FC Basel.

Xhaka hatte während der Feier auf dem Balkon eine Pyro-Fackel abgebrannt und in der Folge Schmähgesänge gegen GC und den FCZ angestimmt. «GC Nati B» und «Tod und Hass dem FCZ», skandierte Xhaka unter anderem. Der FCB bezeichnet diese Schmährufe als geschmacklos und «distanziert sich in aller Deutlichkeit von den getätigten, primitiven Aussagen». Die Vorfälle würden eine interne, noch zu definierende Sanktion nach sich ziehen.

Auch der 34-Jährige selbst wird in der Mitteilung zitiert: «Es tut mir sehr leid, was ich gestern Abend an der spontanen Meisterfeier getan und gesagt habe, ich entschuldige mich vor allem beim FCZ und bei GC in aller Form für diese Entgleisung. Nach acht Jahren ohne Titel und kurz vor meinem bevorstehenden Karriereende kochten bei mir die Emotionen komplett über – das rechtfertigt aber nicht meine grenzüberschreitenden Äusserungen.»

Der FC Basel ist am Sonntag dank des torlosen Unentschiedens zwischen den Verfolgern aus Genf und Bern zum ersten Mal seit 2017 Schweizer Meister geworden. Diesen Titel feierten die Spieler und die Fans erst beim Stadion und im Anschluss beim gewohnten Platz in der Stadt. Mehrere Tausend Fans versammelten sich dafür auf dem Barfüsserplatz. (nih)