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WM 2026: Modus-Frage: Warum Österreich absichtlich verlieren könnte

epa13057029 Konrad Laimer of Austria in action during the FIFA World Cup 2026 group stage match Argentina against Austria, in Dallas, USA, 22 June 2026. EPA/JEFFREY MCWHORTER
Österreich könnte heute Nacht von einer Niederlage profitieren.Bild: keystone

«Schande von Gijon» wird wieder zum Thema – warum sich für Österreich eine Pleite lohnt

Durch das bevorstehende WM-Gruppenspiel Österreich – Algerien am Sonntag (4 Uhr Schweizer Zeit) rückt mit der «Schande von Gijon» ein unrühmliches Kapitel der WM-Geschichte wieder in den Fokus. Die Ausgangslage ist dabei ähnlich kurios wie vor 44 Jahren.
27.06.2026, 13:0727.06.2026, 13:07
Thomas esser und lars reinefeld

«Die Schande von Gijon» – das hat wohl fast jeder Fussballfan schon mal gehört. Bei der WM 1982 in Spanien führte die Bundesrepublik Deutschland früh mit 1:0 gegen Österreich. Das Ergebnis reichte beiden zum Weiterkommen. Was folgte war ein Ballgeschiebe, ein Nichtangriffspakt, der in die Geschichte einging.

Oder wie es der damalige österreichische Nationalspieler Hans Krankl der Nachrichtenagentur APA sagte: «Gijon war nicht schön, ein sogenanntes Scheissmatch.» Droht etwas Ähnliches nun auch am Sonntag, wenn Österreich und Algerien bei der WM in Kansas City aufeinandertreffen? Eine ganz besondere Konstellation bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada lässt zumindest Erinnerungen an das Skandalspiel aufkommen.

Vielleicht der grösste WM-Skandal aller Zeiten
25.06.1982: Die «Schande von Gijon» – Deutschland und Österreich schliessen einen Nichtangriffspakt

Man weiss genau, was man braucht

Die Teams von Ralf Rangnick und dem ehemaligen Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic, der seit zwei Jahren Algerien coacht, sind neben Jordanien (schon ausgeschieden) und Argentinien (sicher Gruppensieger) als letzte der Vorrunde dran. Sie wissen bei der Mega-WM mit 48 Teams, bei der auch die besten acht Gruppendritten weiterkommen, genau, was für das Weiterkommen reicht.

Die Tabelle der Gruppe J.

Und sie wissen dann sogar genau, welcher Gegner bei Platz zwei und welcher bei Platz drei wartet. Schon jetzt ist sicher, dass beiden ein Remis zum Weiterkommen genügt. Viele Zuschauer werden also genau hingucken. Wie viel Risiko gehen die Mannschaften? Wie konsequent greifen sie wirklich an?

Österreichs Posch: Frage stellt sich nicht

Die bisherigen Aussagen der Beteiligten dazu sind wenig überraschend. «Wir gehen ins Spiel einfach so, dass wir es gewinnen wollen», sagte Österreichs Abwehrspieler Stefan Posch im Teamquartier in Santa Barbara in Kalifornien. «Wir sind alle Sportler, Fussballer. Ich kann nicht in ein Spiel gehen und sagen, heute gehen wir rein und verlieren. Das funktioniert ja nicht. Das hat keiner von uns jemals gemacht und wird es auch nie machen. Deswegen stellt sich für uns da gar keine Frage.»

Jordan&#039;s Mohannad Abutaha (20) challenges for the ball with Austria&#039;s Stefan Posch (5) during the World Cup Group J soccer match between Austria and Jordan in Santa Clara, Calif., near San F ...
Österreichs Posch will nichts von einer Niederlage wissen.Bild: keystone

Dabei könnte verlieren sogar helfen. Es ist wahrscheinlich, dass der Unterlegene der Partie Gruppendritter wird und dann einen auf dem Papier leichteren Gegner bekommt als der Zweite. Dem droht nämlich Europameister Spanien. Und vor dem Spiel wissen beide Teams sicher, ob sie es auf Platz zwei mit Lamine Yamal & Co. zu tun bekämen.

Die Algerier waren 1982 die Leidtragenden

Die «Schande von Gijon» ist auch Posch ein Begriff. Inwiefern so etwas auch auf das Spiel gegen Algerien zutreffen könnte, wurde der 29-Jährige gefragt. «Gar nicht», sagte er. 1982 waren die Algerier übrigens die Leidtragenden und schieden aus. Sie hatten ihr Spiel bereits vorher absolviert und mussten zuschauen. Auch als Folge daraus finden die letzten Partien einer Gruppe nun immer zeitgleich statt.

In Algerien ist die damalige Partie noch heute allgegenwärtig. Vor allem die ältere Generation hat nicht vergessen, was Deutschland und Österreich damals mit dem Underdog angestellt haben. Rund um das Trainingscamp in der Universitätsstadt Lawrence in Kansas gibt es unter Fans und Journalisten nur ein Thema: Den Betrug an der ihrer Meinung nach besten Generation an Fussballern, die Algerien je hatte. Für sie wäre ein Sieg eine kleine Rache für die «Schande von Gijon» vor 44 Jahren.

Algerian players pose for a team photo before the start of the World Cup Group J soccer match between Jordan and Algeria in Santa Clara, Calif., near San Francisco, Monday, June 22, 2026. (AP Photo/Eu ...
Vor 44 Jahren waren die Algerier die Leidtragenden der Schande von Gijon – jetzt könnten sie selbst mauscheln.Bild: keystone

Wie Spieler und Verantwortliche das sehen, wissen letztendlich nur sie selbst. Die aktuelle Generation tut sich in den USA bislang schwer. Bei der grossen Show von Weltmeister Lionel Messi zum Auftakt waren «Les Verts» nur ein besserer Sparringspartner bei Argentiniens 3:0.

Kommentar
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Gegen Jordanien mühte sich Petkovics Team zu einem knappen 2:1. Doch dieser Sieg gibt ihnen die Chance auf das Weiterkommen. «Wir sind Algerien. Wir werden mit Selbstvertrauen antreten und alles geben, um zu gewinnen», kündigte Mittelfeldspieler Farès Chaïbi an. Dabei wäre eine Niederlage in diesem Spiel womöglich sogar von Vorteil. (abu/sda/dpa)

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