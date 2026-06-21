Gemeinsam mit dem Krümelmonster besuchte Elmo das erste WM-Spiel der USA gegen Paraguay. Bild: keystone

Warum Sesamstrassen-Elmo Angst vor den US-Fans hat

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Auf Elmo, eine Figur von der Sesamstrasse, ist in den letzten Wochen einiges eingeprasselt. Das hat dem Armen ziemlich zugesetzt, wie man nun sieht. In einem neuen Video, welches das rothaarige Monster in den sozialen Medien zur Fussball-WM gepostet hat, wirkt es völlig verängstigt.

«Nur, um es klarzustellen: Elmo will, dass die USA gewinnt … okay? Aber Elmo liebt alle», sagt die Muppet-Figur und ist damit bemüht, niemandem auf den Schlips zu treten. Im WM-Trikot der USA erklärt sie: «Elmo liebt dich, dich und dich und die USA und alle, die mitspielen.»

Doch woher kommt die fürchterliche Angst, jemanden zu verärgern, und der grosse Drang, sich als US-Fan darzustellen? Dafür muss man einige Wochen zurückgehen. Vor dem Playoff-Final der Basketballliga NBA zwischen den New York Knicks und den San Antonio Spurs schrieb der Bewohner der Sesamstrasse: «Elmo hofft, dass beide Teams Spass haben.»

Bei den Knicks-Fans kam dies alles andere als gut an. Schliesslich fanden sie schnell heraus, wo Elmo herkommt. Die Sesamstrasse sei nämlich eine fiktive Strasse, die sich im New Yorker Stadtteil Manhattan befindet, wie zum Beispiel auf Wikipedia steht. Mit Humor erinnerten sie ihn daran und forderten von ihm, zum Team seiner Heimat zu halten. Es sei jetzt nicht die Zeit für Sportlichkeit. Ein Knicks-Fan ging gar so weit, den Kopf von Elmo auf einem Speer mit einem Schild mit der Aufschrift «Verräter» versehen durch die Stadt zu tragen.

Da wundert es niemanden, dass Elmo nun völlig traumatisiert ist. Eigentlich sollte er sich um die Knicks-Fans keine Sorgen mehr machen. Schliesslich gewannen die New Yorker auch ohne die Unterstützung der fiktiven Figur den Meistertitel – aber es ist auch völlig verständlich, wenn Elmo nun auf Nummer sicher gehen will. Und deshalb unterstützt er dieses Mal sein Heimatland, die USA.

Immerhin hatte er so schon zwei Siege zu feiern – beim US-Eröffnungsspiel in Los Angeles gegen Paraguay war er sogar vor Ort dabei. Nach dem 4:1-Sieg gegen die Südamerikaner und dem 2:0-Erfolg gegen Australien steht die USA bereits als Gruppensieger fest. (nih)