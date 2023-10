Mbappé rettet PSG in extremis +++ Dramatischer erster Sieg von Frosinone

Paris Saint-Germain kam auswärts gegen Stade Brest zu eienm Sieg in extremis. Nachdem die Pariser einen 2:0-Vorsprung verspielte, verschoss Kylian Mbappé in der 89. Minute einen Penalty, verwertete aber den Nachschuss zum siegbringenden 2:3.

Die grosse Wende für das von Claudio Ranieri trainierte Team gelang in erster Linie dank dem eingewechselten Routinier Leonardo Pavoletti. Der 34-Jährige bereitete das 1:3 vor und erzielte in der 94. und 96. Minute die Tore zum 3:3 und 4:3.

Cagliari kommt in der 10. Runde der Serie A auf spektakuläre Art zum ersten Saisonsieg. Auf dem Weg zum 4:3 daheim gegen Frosinone lagen die Sarden bis in die 71. Minute 0:3 zurück.

Zugegeben, das mit den Bundesliga-Klubs war schon eher einfach. Viele von euch konnten dort glänzen und (fast) alle Teilnehmer der letzten fünf Jahre aufzählen. Aber wie sieht es mit der englischen Premier League aus?

Nachdem es letzte Woche mit der Bundesliga gemäss einigen von euch «so einfach wie noch nie» war, testen wir euer Wissen heute mit den Klubs der Premier League. Diese wurde in dieser Form 1992 erstmals ausgetragen und hatte dementsprechend einige Teilnehmer weniger als die Bundesliga in 60 Jahren. Dennoch waren es immerhin schon 51 Vereine in der Liga mit jeweils 20 Teilnehmern.