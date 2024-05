So bereitet sich die Schweiz auf drohende russische Cyberattacken vor

Eine dieser Massnahmen dürfte die Vorbereitung auf DDoS-Angriffe sein. So könnten Provider vorgewarnt werden, im Fall von Attacken höhere Datenkapazitäten bereitzuhalten - um Überlastungsangriffe ins Leere laufen zu lassen.

«Die IT-Infrastrukturen der Bundesverwaltung sowie die Systeme der Institutionen, die an der Organisation und Durchführung der Konferenz beteiligt sind, werden mittels verschiedener Massnahmen auf die Abwehr von Cyberangriffen vorbereitet.»

Oder sind es staatliche russische Akteure wie etwa «Fancy Bear»? Die Gruppe gehört dem russischen Militärgeheimdienst GRU an. Westliche Geheimdienste bezeichnen sie auch als «APT 28» oder als «Militäreinheit 26165». «Fancy Bear» ist verantwortlich für die Cyberattacke auf die deutsche Regierungs- und Kanzlerpartei SPD, mit der E-Mail-Konten kompromittiert wurden, wie am Freitag bekannt wurde.

Entscheidend dürfte sein, wer die Schweiz angreift. Sind es prorussische Hacktivisten wie «NoName», Hacker also, die aus politischen Motiven handeln? «NoName» ist seit März 2022 aktiv und verbreitet seine Taten über Telegram. Die Follower können wünschen, welches Ziel als Nächstes angegriffen werden soll. Die Gruppierung will möglichst hohe mediale Aufmerksamkeit generieren.

Insider gehen noch weiter. Russische Hacker könnten in das WLAN von Hotels eindringen, um Gespräche abzuhören, sagen sie. Auch könnten sie versuchen, den Zugsverkehr oder den Flugverkehr zu stören.

«Konferenzteilnehmende können unter anderem einem erhöhten Cyberspionagerisiko ausgesetzt sein», schreibt das Bundesamt für Cybersicherheit dazu. Auch seien Überlastungsangriffe (DDoS-Angriffe) auf IT-Strukturen von Institutionen zu erwarten, die mit der Konferenz verbunden seien. «Zudem könnten Hacktivisten Websites verunstalten, die in Zusammenhang mit der Konferenz stehen.» In der Fachwelt wird dies als «Defacement» bezeichnet.

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) bereitet sich mit dem Nachrichtendienst des Bundes (NDB) und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz auf Angriffe vor. Doch was droht der Schweiz genau?

Am 15. und 16. Juni führt die Schweiz auf dem Bürgenstock eine Friedenskonferenz durch. Zu ihr hat sie 160 Staaten und internationale Organisationen eingeladen, nicht aber Russland. Das erhöht die Gefahr von prorussischen Cyberattacken signifikant.

Was droht nun wegen der Friedens-Konferenz?

Die Angriffe hingen mit Parlamentsgeschäften zusammen, die «NoName» als proukrainisch einstufte: der Wiederausfuhr von Waffen und der Videorede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Als Selenskyj im Januar Bern und das WEF in Davos besuchte, folgten erneut Angriffe .

Die Angriffe verliefen glimpflich. Die Schweiz habe sie «ohne nachhaltige Schäden» überstanden, schreibt das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (heute: Bundesamt für Cybersicherheit) in einer Analyse vom Oktober 2023. Weder habe «NoName» einen Reputationsschaden verursacht, noch eine geringere Sichtbarkeit der Webseiten bei den Suchmaschinen erreicht. Teilweise erreicht hat sie aber zwei Dinge: höhere Kosten und, möglicherweise, den Abfluss technischer Informationen.

Was droht nun wegen der Friedens-Konferenz?

Die Cyberangriffe vor einem Jahr wirken wie Vorboten auf prorussische Attacken, die der Schweiz drohen, wenn sie am 15. und 16. Juni ihre Ukraine-Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock durchführt.

Putins Militärgeheimdienst GRU hat Deutschland und weitere NATO-Länder gehackt. Wegen der Friedenskonferenz auf dem Bürgenstock rückt die Schweiz auch in den Fokus prorussischer Hacktivisten.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Alles, was du zum Stromgesetz wissen musst

Zum Repertoire des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehören gezielte Tötungen, verdeckte Militäreinsätze, Hackerangriffe und die Manipulation von Wahlen. In dieser Bildstrecke lernst du seine Einheiten und Operationen kennen.

Zum Repertoire des russischen Militärgeheimdienstes GRU gehören gezielte Tötungen, verdeckte Militäreinsätze, Hackerangriffe und die Manipulation von Wahlen. In dieser Bildstrecke lernst du seine Einheiten und Operationen kennen.

Fake-Sexbilder, CEO-Mails und Rechnungen: Bund meldet doppelt so viele Cybervorfälle

Angeblicher Deal, dann Rafah-Angriff – das Wichtigste zu den Ereignissen in Gaza

Bayern geht nächster Coach durch die Lappen, ten Hag nun Kandidat + BVB will Sancho halten

Kryptokönig: Das ist der reichste Insasse in einem US-Gefängnis

Der Gründer der Kryptowährungsbörse Binance soll für vier Monate in Haft. Der Richter blieb damit deutlich unter dem Antrag der Anklage.

Der Gründer der Kryptowährungsbörse Binance, Changpeng Zhao, ist in den USA zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Ein Richter in Seattle setzte das Strafmass für den 47-jährigen am Dienstag auf vier Monate fest, wie US-Medien aus dem Gerichtssaal berichteten. Zhao und Binance hatten im November Verstösse gegen Geldwäsche-Gesetze zugegeben. Er gab alle Posten bei der Krypto-Börse auf. Die Anklage hatte für Zhao drei Jahre Gefängnis gefordert, während die Verteidiger für eine Bewährungsstrafe plädierten.