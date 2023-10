Gregor Kobel kassierte von einem Teamkollegen einen Ellbogen ins Gesicht und musste ausgewechselt werden. Bild: IMAGO/osnapix

Kobel-Verletzung und dramatischer Punkt für Dortmund +++ Mbappé rettet PSG

Bundesliga

Frankfurt – Dortmund 3:3

Die Siegesserie von Borussia Dortmund in der Bundesliga endet nach fünf Spielen. Bei der Eintracht Frankfurt spielt der Zweite der Vorsaison 3:3, nachdem er zweimal einen Rückstand wettgemacht hat.

Gregor Kobel im Tor der Dortmunder musste sich zweimal durch den formstarken Ägypter Omar Marmoush (8. und 24.) geschlagen geben, bevor er kurz nach dem 0:2 ausgewechselt wurde. Der Schweizer Keeper beklagte sich nach einem Zusammenstoss mit Mitspieler Nico Schlotterbeck über Probleme mit der Sicht.

Dortmund zeigte Moral gegen die gut aufspielenden Frankfurter und bewahrte seine Ungeschlagenheit in dieser Bundesliga-Saison dank Toren von Marcel Sabitzer kurz vor der Pause zum 1:2, von Youssoufa Moukoko zum 2:2 und von Julian Brandt in der 82. Minute zum 3:3. Eine Viertelstunde zuvor war die Eintracht durch den Algerier Fares Chaïbi erneut in Führung gegangen.

Der späte Ausgleich von Brandt. Video: streamja

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund 3:3 (2:1)

56'500 Zuschauer.

Tore: 8. Marmoush (Penalty) 1:0. 24. Marmoush 2:0. 45. Sabitzer 2:1. 54. Moukoko 2:2. 68. Chaïbi 3:2. 82. Brandt 3:3.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel (bis 26./verletzt ausgewechselt).

Premier League

Serie A

Cagliari – Frosinone 4:3

Cagliari kommt in der 10. Runde der Serie A auf spektakuläre Art zum ersten Saisonsieg. Auf dem Weg zum 4:3 daheim gegen Frosinone lagen die Sarden bis in die 71. Minute 0:3 zurück.

Die grosse Wende für das von Claudio Ranieri trainierte Team gelang in erster Linie dank dem eingewechselten Routinier Leonardo Pavoletti. Der 34-Jährige bereitete das 1:3 vor und erzielte in der 94. und 96. Minute die Tore zum 3:3 und 4:3.

Ligue 1

Brest – PSG 2:3

Paris Saint-Germain kam auswärts gegen Stade Brest zu eienm Sieg in extremis. Nachdem die Pariser einen 2:0-Vorsprung verspielte, verschoss Kylian Mbappé in der 89. Minute einen Penalty, verwertete aber den Nachschuss zum siegbringenden 2:3.

Brest - Paris Saint-Germain 2:3 (1:2)

Tore: 16. Zaire-Emery 0:1. 28. Mbappé 0:2. 43. Mounie 1:2. 52. Le Douaron 2:2. 89. Mbappé 2:3.

Bemerkungen: 89. Mbappé verschiesst Penalty und trifft im Nachschuss. (abu/sda)

La Liga

