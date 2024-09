Schaffhausen schafft die Sensation gegen den Titelverteidiger. Bild: keystone

Schaffhausen wirft Titelverteidiger Servette überraschend aus dem Cup

Schaffhausen schafft in der 2. Runde des Schweizer Cups die Überraschung. Die Mannschaft aus der Challenge League wirft Titelverteidiger Servette mit 2:1 aus dem Wettbewerb.

Zu Beginn der Partie nahm alles den erwarteten Verlauf. Der Favorit aus Genf ging bereits in der 11. Minute durch Jérémy Guillemenot in Führung. In der Folge verwaltete der Leader der Super League den Vorsprung geschickt.

Guillemenot bringt die Gäste in Führung. Video: SRF

Erst nach der Pause fand das Heimteam besser ins Spiel. Doch es bedurfte der gütigen Mithilfe der Westschweizer, um das Team von Ciriaco Sforza wieder zurück in die Partie zu holen. Erst lenkte Goalie Joel Mall eine scharfe Hereingabe von Gabriele De Donno ans Bein von Yoan Severin, von wo aus der Ball ins Netz kullerte. Dann wurde Guillemenot nach einer Stunde und einer Schwalbe mit der zweiten Verwarnung vom Feld verwiesen – ein harter Entscheid von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam.

Das Siegtor von Schaffhausen. Video: SRF

In der Folge hatten beide Mannschaften Chancen auf den Siegtreffer. Marc Giger sorgte fünf Minuten vor dem Ende per Kopf für das umjubelte 2:1 des Underdogs und damit für die grosse Überraschung.

Schaffhausen - Servette 2:1 (0:1)

SR Kanagasingam.

Tore: 11. Guillemenot 0:1. 48. Severin (Eigentor) 1:1. 85. Giger 2:1.

Bemerkungen: 61. Gelb-Rote Karte Guillemenot (Servette). (abu/sda)

