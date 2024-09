Cup: YB mit Ach und Krach in Vevey weiter, St.Gallen siegt in Paradiso

Interessierte Zuschauer beim Spiel zwischen Aemme und Lausanne-Sport. Bild: keystone

YB mit Ach und Krach weiter ++ Langenthal gelingt Coup ++ Cupfest im Emmental

In der 2. Runde des Schweizer Cups wirft der FC Langenthal mit Stade Lausanne-Ouchy einen zwei Ligen höher spielenden Klub aus dem Wettbewerb. Die Super-League-Vertreter halten sich weiterhin schadlos.

Vevey – YB 2:4

Der Schweizer Meister vermied eine Blamage erst in den Schlussminuten. Doppeltorschütze Ilyes Chaïbi hatte für Vevey, das in der Promotion League spielt, in der 73. Minute einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. Sollte YB, in der Liga nach sechs Runden das sieglose Schlusslicht, auch im Cup enttäuschen?

Für den Berner Zachary Athekame gibt's auf die Knochen. Bild: keystone

Darian Males (82.) und Meschack Elia (93.) sorgten drei Tage vor dem Champions-League-Auftakt gegen Aston Villa dafür, dass die Berner im Cup mit Ach und Krach eine Runde weiter kamen.

Vevey-Sports (PL) – Young Boys 2:4 (0:2)

SR Huwiler. - Tore: 30. Virginius 0:1. 32. Itten 0:2. 53. Chaïbi 1:2. 74. Chaïbi 2:2. 82. Males 2:3. 93. Elia 2:4.

Paradiso – St.Gallen 1:3

Es dauerte bis zur 86. Minute, ehe die Partie im Tessin entschieden war. Der FC Paradiso aus der Promotion League wehrte sich nach Kräften, doch mit seinem Treffer zum 3:1 erstickte Kevin Csoboth die Hoffnungen des Heimteams.

Grüner Jubel auf dem Feld, aber nicht auf den Rängen: St.Gallen-Fans sehen, wie Underdog Paradiso in Führung geht. Bild: keystone

Das ambitionierte Paradiso war durch Evan Rossier, einem 21-jährigen früheren YB-Nachwuchsspieler, bereits nach fünf Minuten in Führung gegangen. Die St.Galler benötigten eine Viertelstunde, um durch Albert Vallci auszugleichen. Christian Witzig sorgte nach einer knappen Stunde für die erstmalige Führung des Favoriten.

Die Ostschweizer wurden gefordert, kamen letztlich aber weiter, ohne auf ihre beste Elf zählen zu müssen. Sie trafen unter anderem die Torumrandung und ihnen wurde ein klarer Foulpenalty verwehrt. Nun ist St.Gallen seinem Ziel einen Schritt näher, nach dem Meistertitel 2000 wieder einmal eine Trophäe in die Höhe stemmen zu können.

Paradiso (PL) – St.Gallen 1:3 (1:1)

SR Gianforte. - Tore: 5. Rossier 1:0. 21. Vallci 1:1. 56. Witzig 1:2. 87. Csoboth 1:3.

Langenthal – SLO 1:0

«Kein Traumlos, aber ein hoffnungsvolles Los», schrieb der FC Langenthal nach der Auslosung, die ihnen nicht YB oder Basel bescherte, sondern Stade Lausanne-Ouchy. Nun erhält die Losfee noch einmal eine Chance, dem 1.-Liga-Klub aus dem Oberaargau einen ganz grossen Gegner zu bescheren. Denn Langenthal schlug den Waadtländer Challenge-League-Klub nach einem Tor in der 2. Minute mit 1:0.

Die Langenthaler feiern ihren Triumph. Bild: fc langenthal

Den frühen Treffer schoss einer mit (bescheidener) Super-League-Erfahrung: Amel Rustemoski. Der 24-Jährige wurde bei GC ausgebildet und war langjähriger Nachwuchs-Nationalspieler für die Schweiz und Mazedonien. Trainiert wird Langenthal vom Ex-Profi João Paiva (u.a. Luzern, Winterthur, GC).

Langenthal (1.) – Stade Lausanne-Ouchy 1:0 (1:0)

SR Grundbacher. - Tor: 2. Rustemoski 1:0.

Aemme – Lausanne-Sport 0:4

Das Heimspiel des 2.-Liga-Klubs war beste Werbung für den Schweizer Cup als Volksfest. In Zollbrück ging der Waadtländer Super-Ligist schon in der 1. Minute in Führung, doch am Ende hielt sich die Höhe der Niederlage für den Underdog Aemme in Grenzen. Und auf dem Sportplatz Tannschachen feierten die Besucher wohl trotzdem.

Nachbarn verfolgten die Partie vom Balkon aus … Bild: keystone

… andere Zuschauer standen dichtgedrängt am Spielfeldrand. Bild: keystone

Das Spiel des Lebens für viele Hobbyfussballer: Nach der Partie posieren die beiden Mannschaften gemeinsam fürs Erinnerungsfoto. Bild: keystone

Aemme BE (2.) – Lausanne-Sport 0:4 (0:1)

SR Horisberger. - Tore: 1. Okou 0:1. 62. Sow 0:2. 73. Sow 0:3. 75. Okou 0:4.

Rapperswil-Jona (PL) – Lugano 1:3 (0:0)

SR Turkes. - Tore: 52. Valenzuela 0:1. 58. Dos Santos 0:2. 74. Bottani 0:3. 78. Hadzi 1:3.

Die weiteren Spiele heute

18.00 Wil – Winterthur

18.30 Le Locle (2.) – Zürich

Die Spiele am Sonntag

14.30 Schaffhausen – Servette

16.00 Aarau – Luzern

16.00 Gambarogno (2.I) – Bellinzona

16.30 Stade Nyonnais – Basel

Die Spiele vom Freitag

Die Achtelfinals

Die Partien finden am 3., 4. und 5. Dezember statt. Die Auslosung der Achtelfinals ist morgen Abend. (ram/sda)