Bundesliga und Premier League: Die wichtigsten Facts vom Samstag, 14.9.

Zwei Assists des Schweizer Nationalspielers: Fabian Rieder eilt Stefan Lainer davon. Bild: www.imago-images.de

Bundesliga

Hoffenheim – Leverkusen 1:4

Bayer Leverkusen hat die erste Niederlage in der Bundesliga nach 35 Spielen nicht zugesetzt. Der Meister gewinnt zwei Wochen nach dem 2:3 gegen RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim 4:1.

Martin Terrier und Victor Boniface trafen in Sinsheim in der ersten halben Stunde, Florian Wirtz vom Penaltypunkt und erneut Boniface in der zweiten Halbzeit für das vor allem in der Anfangsphase mit beeindruckender Durchschlagskraft aufgetretene Leverkusener Team um Regisseur Granit Xhaka.

Doppeltorschütze: Victor Boniface. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim – Bayer Leverkusen 1:4 (1:2)

30'150 Zuschauer. - Tore: 17. Terrier 0:1. 30. Boniface 0:2. 37. Berisha 1:2. 72. Wirtz (Penalty) 1:3. 75. Boniface 1:4. - Bemerkungen: Leverkusen mit Xhaka.

Mönchengladbach – Stuttgart 1:3

Während Leverkusens Bezwinger Leipzig beim 0:0 zuhause gegen Union Berlin in Abwesenheit der beiden Cheftrainer Marco Rose (Leipzig/gesperrt) und Bo Svensson (Union/krank) unter anderem wegen eines verschossenen Penaltys von Lois Openda die ersten Punkte abgab, verhalf Fabian Rieder dem VfB Stuttgart beim 3:1 in Mönchengladbach als zweifacher Vorbereiter zum ersten Sieg.

Neuer Rekord-Schiri Felix Brych stellte als Unparteiischer in Mönchengladbach einen neuen Rekord auf. Der 49-Jährige stand zum 345. Mal als Schiedsrichter in der Bundesliga im Einsatz. Brych löste damit Wolfgang Stark als bisherigen Schiedsrichter mit den meisten Spielen ab.

Der von Rennes ausgeliehene Schweizer Internationale gehörte bei den Schwaben, die am Dienstag in der Champions League bei Real Madrid antreten, zur Stammformation und legte nach einer Stunde in kurzer Abfolge die Doublette des eingewechselten Ermedin Demirovic auf. Beim 2:1 setzte sich Rieder auf dem rechten Flügel durch, beim 3:1 schlug er einen Corner.

Borussia Mönchengladbach – VfB Stuttgart 1:3 (1:1)

53'756 Zuschauer. - Tore: 21. Undav 0:1. 27. Pléa 1:1. 57. Demirovic 1:2. 61. Demirovic 1:3. - Bemerkungen: Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi, Stuttgart mit Rieder (bis 74./2 Vorlagen), ohne Stergiou (nicht im Aufgebot). 345. Spiel von Schiedsrichter Felix Brych (Bundesliga-Rekord).

Wolfsburg – Frankfurt 1:2

Einen unglücklichen Nachmittag erlebte Cedric Zesiger beim 1:2 mit Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. Der Schweizer Innenverteidiger verschuldete mit einem Hands in der 82. Minute den entscheidenden Penalty zum Endstand durch Frankfurts Doppeltorschützen Omar Marmoush.

Wolfsburg – Eintracht Frankfurt 1:2 (0:1)

26'281 Zuschauer. - Tore: 30. Marmoush 0:1. 76. Baku 1:1. 82. Marmoush (Penalty) 1:2. - Bemerkungen: Wolfsburg mit Zesiger, Frankfurt mit Amenda (ab 85.).

Freiburg – Bochum 2:1 (0:1)

34'100 Zuschauer. - Tore: 45. Boadu 0:1. 58. Adamu 1:1. 61. Adamu 2:1. - Bemerkungen: Freiburg ohne Ogbus (Ersatz) und Manzambi (nicht im Aufgebot). Bochum ohne Loosli (nicht im Aufgebot).

Premier League

Manchester City – Brentford 2:1

Erling Haaland setzte seinen Torrausch nach der Länderspiel-Pause fort. Der Norweger erzielte beim 2:1-Heimsieg von ManCity gegen Brentford seine Saisontore 7 und 8. Manuel Akanji spielte bei den zum vierten Mal siegreichen Citizens in der Innenverteidigung durch.

Manchester City – Brentford 2:1 (2:1)

Tore: 1. Wissa 0:1. 19. Haaland 1:1. 32. Haaland 2:1. - Bemerkungen: Manchester City mit Akanji. (sda)

Haaland feiert sein Siegtor, Akanji ist der erste Gratulant. Bild: keystone

Liverpool – Nottingham Forest 0:1

Liverpool hat sich in der Premier League den ersten Aussetzer unter Trainer Arne Slot geleistet. Die mit drei Siegen und 7:0 Toren in die Saison gestarteten Reds unterlagen Nottingham Forest zuhause 0:1. Callum Hudson-Odoi erzielte in der 72. Minute den Siegtreffer der Gäste.

Liverpool – Nottingham Forest 0:1 (0:0)

Tor: 72. Hudson-Odoi 0:1.

Southampton – Manchester United 0:3 (0:2)

Tore: 35. De Ligt 0:1. 41. Rashford 0:2. 96. Garnacho 0:3. - Bemerkungen: 33. Archer (Southampton) scheitert mit Penalty an Onana. 79. Rote Karte gegen Stephens (Southampton).

Serie A

Como – Bologna 2:2 (1:0)

Tore: 5. Casale (Eigentor) 1:0. 53. Cutrone 2:0. 76. Castro 2:1. 91. Iling Junior 2:2. - Bemerkungen: Bologna mit Freuler, Aebischer (bis 46.) und Ndoye (ab 80.).

