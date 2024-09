Um diese Trophäe geht es: den Henkelpott. Dieses Jahr treten 36 Klubs zum Kampf um diese Trophäe an. Bild: keystone

Quizzticle

Nenne alle 93 CL-Klubs der letzten 10 Jahre – oder schau nur noch Conference League

Diese Woche geht die Champions League wieder los. Kennst du alle 93 Fussballteams, die in den letzten zehn Jahren in der Königsklasse dabei waren?

Elia Arianna Folge mir

Liebe Quizzticle-Klasse

Am Dienstag, dem 17. September, ist es wieder so weit. Die UEFA-Champions-League-Saison beginnt. Dieses Jahr erscheint die Champions League in einem neuen Format. Statt bisher 32 Teilnehmer gibt es neu 36 «europäische» Fussballvereine, die den Henkelpott gewinnen wollen.

Deshalb ist das Ziel des heutigen Quizzticles, alle 36 diesjährigen Teilnehmer plus die 57 Klubs, die in den vergangenen neun Saisons dabei waren und es dieses Jahr nicht geschafft haben, zu erraten. Insgesamt sind also 93 Vereine gesucht.

Also viel Spass beim Rötlen!

Und so geht's:

Nenne die 93 gesuchten Fussballmannschaften.

Als Hilfe kriegst du das Heimatland sowie die letzte Saison, in der die Vereine in der Königsklasse vertreten waren.

Die Reihenfolge spielt keine Rolle.

Achte auf die richtige Schreibweise. Teilweise gelten auch Städtenamen und Abkürzungen, aber wir können nicht alle Varianten berücksichtigen.

Es läuft ein Countdown, du hast 20 Minuten Zeit.

Drücke auf «Play» und los geht's!