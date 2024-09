Aarau schafft den Sieg gegen Erzrivale Luzern. Bild: keystone

Aarau schlägt Luzern – Schaffhausen wirft Titelverteidiger Servette raus

Schaffhausen und Aarau schaffen die Überraschung in der 2. Cup-Runde. Die Teams aus der Challenge League werfen Titelverteidiger Servette und Luzern aus dem Wettbewerb. Schaffhausen siegte gegen Servette 2:1, Aarau schlug Luzern 1:0.

Zu Beginn der Partie in Schaffhausen nahm alles den erwarteten Verlauf. Der Favorit aus Genf ging bereits in der 11. Minute durch Jérémy Guillemenot in Führung. In der Folge verwaltete der Leader der Super League den Vorsprung geschickt.

Erst nach der Pause fand das Heimteam besser ins Spiel. Doch es bedurfte der gütigen Mithilfe der Westschweizer, um das Team von Ciriaco Sforza wieder zurück in die Partie zu holen. Erst lenkte Goalie Joel Mall eine scharfe Hereingabe von Gabriele De Donno ans Bein von Yoan Severin, von wo aus der Ball ins Netz kullerte. Dann wurde Guillemenot nach einer Stunde und einer Schwalbe mit der zweiten Verwarnung des Feldes verwiesen - ein harter Entscheid von Schiedsrichter Anojen Kanagasingam.

Guillemenot bringt die Gäste in Führung. Video: SRF

In der Folge hatten beide Mannschaften Chancen auf den Siegtreffer. Marc Giger sorgte fünf Minuten vor dem Ende per Kopf für das umjubelte 2:1 des Underdogs und damit für die grosse Überraschung.

Das Siegtor von Schaffhausen. Video: SRF

Aarau wirt Luzern raus

Mit Luzern erwischte es am Sonntagnachmittag gleich die zweite Mannschaft aus der Super League. Die tragische Figur war ausgerechnet Donat Rrudhani, der von 2019 bis 2022 beim FC Aarau unter Vertrag stand. In der 70. Minute sah der 25-jährige Luzerner nach einem Foul die Gelb-Rote Karte und erwies seinem Team damit einen Bärendienst. Der in der zweiten Halbzeit besser in die Partie findende Unterklassige erhielt durch den Platzverweis weiter Aufschwung und nutzte die nummerische Überzahl acht Minuten vor dem Ende. Yannick Touré verwertete eine Flanke von Nikola Gjorgjev per Kopf.

Das Siegtor von Aarau. Video: SRF

Die Luzerner kamen dem Ausgleich mit der letzten Aktion der Partie zwar nochmals sehr nahe. Doch Marvin Hübel im Tor der Aarauer hielt den Sieg fest und machte die Revanche für den verlorenen Cup-Halbfinal 2021 perfekt. Luzern hingegen musste sich wie schon im Vorjahr einem Unterklassigen beugen. In der letztjährigen Cupkampagne unterlag das Team von Mario Frick im Achtelfinal Delémont aus der Promotion League.

In den Achtelfinals steht mit Bellinzona ein weiterer Vertreter aus der Challenge League. Die Tessiner siegten im Derby gegen Gambarogno-Contone aus der 2. Liga interregional 2:1.

Die Telegramme

Aarau - Luzern 1:0 (0:0)

SR San.

Tor: 82. Touré 1:0.

Bemerkungen: 70. Gelb-Rote Karte Rrudhani (Luzern). 96. Gelb-Rote Karte Obexer (Aarau).

Schaffhausen - Servette 2:1 (0:1)

SR Kanagasingam.

Tore: 11. Guillemenot 0:1. 48. Severin (Eigentor) 1:1. 85. Giger 2:1.

Bemerkungen: 61. Gelb-Rote Karte Guillemenot (Servette). (abu/sda)

Update folgt.