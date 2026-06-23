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Lionel Messi

Lionel Messi – alle 18 WM-Tore im Video

Lionel Messi nach seinem 1. WM-Tor (2006 gegen Serbien-Montenegro) und dem 18. (gegen Österreich 2026).
Lionel Messi nach seinen WM-Toren Nummer 1 (2006 gegen Serbien-Montenegro) und 18 (2026 gegen Österreich).Bild: imago / watson

18 Mal purer Genuss (und 4 Penaltys) – alle WM-Tore von Lionel Messi

Lionel Messi ist jetzt alleiniger Rekordtorschütze an Weltmeisterschaften. 18 Mal traf der Argentinier seit seinem WM-Debüt 2006 – und noch hat er Zeit, um seinen Rekord auszubauen. Hier siehst du alle bisherigen Tore des Weltmeisters von 2022 am grössten Fussballturnier der Welt.
23.06.2026, 04:5723.06.2026, 04:57

6:0 gegen Serbien-Montenegro (Endergebnis: 6:0), Gruppenphase 2006

2:0 gegen Bosnien-Herzegowina (2:1), Gruppenphase 2014

«Erinnere mich nicht an jeden Treffer»: Das sagt Lionel Messi zu seinem WM-Rekord

1:0 gegen den Iran (1:0), Gruppenphase 2014

1:0 gegen Nigeria (3:2), Gruppenphase 2014

Video: YouTube/Foringax Blogui

2:1 gegen Nigeria (3:2), Gruppenphase 2014

1:0 gegen Nigeria (2:1), Gruppenphase 2018

1:0 gegen Saudi-Arabien (1:2), Gruppenphase 2022

Video: YouTube/Gigglorix Editz

1:0 gegen Mexiko (2:0), Gruppenphase 2022

Vom WM-Versager zum Rekordtorschützen – vor vier Jahren sprach noch gar nichts für Messi

1:0 gegen Australien (2:1), Achtelfinal 2022

Video: YouTube/Abhilash Kulkarni

2:0 gegen die Niederlande (2:2, 6:5 n. P.), Viertelfinal 2022

Video: YouTube/Pacha Kili

1:0 gegen Kroatien (3:0), Halbfinal 2022

Video: YouTube/Aswin Vas

1:0 gegen Frankreich (3:3, 7:5 n. P.), Final 2022

Video: YouTube/SRF Sport

3:2 gegen Frankreich (3:3, 7:5 n. P.), Final 2022

Video: YouTube/FORCA BARCA

1:0 gegen Algerien (3:0), Gruppenphase 2026

Video: SRF

2:0 gegen Algerien (3:0), Gruppenphase 2026

Video: SRF

3:0 gegen Algerien (3:0), Gruppenphase 2026

Video: SRF

1:0 gegen Österreich (2:0), Gruppenphase 2026

Video: SRF

2:0 gegen Österreich (2:0), Gruppenphase 2026

Video: SRF

(nih)

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