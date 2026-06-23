18 Mal purer Genuss (und 4 Penaltys) – alle WM-Tore von Lionel Messi
Lionel Messi ist jetzt alleiniger Rekordtorschütze an Weltmeisterschaften. 18 Mal traf der Argentinier seit seinem WM-Debüt 2006 – und noch hat er Zeit, um seinen Rekord auszubauen. Hier siehst du alle bisherigen Tore des Weltmeisters von 2022 am grössten Fussballturnier der Welt.
6:0 gegen Serbien-Montenegro (Endergebnis: 6:0), Gruppenphase 2006
🌍⚽ Hace 20 años, en el Mundial de #Alemania2006, Lionel #Messi debutaba en Copas del Mundo y marcaba su primer gol. Fue en el histórico 6-0 de #Argentina sobre #Serbia. Dos décadas después, ya suma 16 tantos mundialistas.— Juan Pablo Taborda (@jptaborda74) June 17, 2026
🇦🇷 #UnaVueltaPorElPasado pic.twitter.com/mA15pj4Otf
2:0 gegen Bosnien-Herzegowina (2:1), Gruppenphase 2014
2⚽️:— Expe (@Expefutbol) August 20, 2023
Gol a Bosnia Herzegovina ⚽️🇧🇦
Fase de Grupos, Mundial Brasil 2014 pic.twitter.com/s5HtiWPCdH
1:0 gegen den Iran (1:0), Gruppenphase 2014
Hasta que Leo frotó la lámpara... ✨🇦🇷@Argentina | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/2s0z5lqG2D— Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 21, 2024
1:0 gegen Nigeria (3:2), Gruppenphase 2014
2:1 gegen Nigeria (3:2), Gruppenphase 2014
Messi's only FREE KICK GOAL in World Cups.— LSPN_FC (@LSPN__FC_10) June 14, 2026
He could probably use one more pic.twitter.com/tE8cNeNMT1
1:0 gegen Nigeria (2:1), Gruppenphase 2018
1:0 gegen Saudi-Arabien (1:2), Gruppenphase 2022
1:0 gegen Mexiko (2:0), Gruppenphase 2022
Messi is back on the biggest stage tonight. 🇦🇷— Major League Soccer (@MLS) June 16, 2026
Leo is no stranger to scoring in the Group Stage. pic.twitter.com/aYY9ROcErs
1:0 gegen Australien (2:1), Achtelfinal 2022
2:0 gegen die Niederlande (2:2, 6:5 n. P.), Viertelfinal 2022
1:0 gegen Kroatien (3:0), Halbfinal 2022
1:0 gegen Frankreich (3:3, 7:5 n. P.), Final 2022
3:2 gegen Frankreich (3:3, 7:5 n. P.), Final 2022
1:0 gegen Algerien (3:0), Gruppenphase 2026
2:0 gegen Algerien (3:0), Gruppenphase 2026
3:0 gegen Algerien (3:0), Gruppenphase 2026
1:0 gegen Österreich (2:0), Gruppenphase 2026
2:0 gegen Österreich (2:0), Gruppenphase 2026
(nih)
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