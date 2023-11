Manchester United kassiert die nächste bittere Niederlage. Bild: keystone

United verliert dramatisch – Erlösung für Union – Real, Bayern und Inter im Achtelfinal

Gruppe A

Bayern – Galatasaray 2:1

Bayern München ist vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert. Der deutsche Rekordmeister setzte seine eindrückliche Serie in der Champions League fort und ist nach dem 2:1 über Galatasaray Istanbul – dem 17. Sieg in der Gruppenphase in Serie – ebenfalls bereits für die K.o.-Runde qualifiziert. Harry Kane traf für Bayern doppelt.

Bayern München - Galatasaray Istanbul 2:1 (0:0)

SR Nobre.

Tore: 80. Kane 1:0. 86. Kane 2:0. 93. Bakambu 2:1.

Kopenhagen – Manchester United 4:3

Eine turbulente Partie mit vielen Wendungen bekamen die Zuschauer in Kopenhagen zu sehen. Die Gäste aus Manchester gingen durch einen Doppelpack des 20-jährigen Dänen Ramus Höjlund scheinbar komfortablen in Führung, ehe der Platzverweis gegen Marcus Rashford noch in der ersten Halbzeit die Wende einläutete.

Ex-Basler Elyounoussi startet das Kopenhagen-Comeback. Video: SRF

Zwölf Minuten brauchte das Heimteam, um das Skore auszugleichen. Als alle Vorteile aufseiten der Dänen waren, schlugen die Gäste zu. Captain Bruno Fernandes traf für die Red Devils per Penalty, ehe die Dänen die Partie mit einem Doppelschlag in der Schlussphase nochmals drehten und 4:3 gewannen. Manchester United rutschte durch die Niederlage auf den letzten Platz ab.

FC Kopenhagen - Manchester United 4:3 (2:2)

Tore: 3. Hojlund 0:1. 28. Höjlund 0:2. 45. Elyounoussi 1:2. 45. Diogo Gonçalves (Penalty) 2:2. 69. Bruno Fernandes (Penalty) 2:3. 83. Lerager 3:3. 87. Bardghji 4:3.

Bemerkung: 42. Rote Karte gegen Rashford (Manchester United, grobes Foul).

Gruppe B

Arsenal – Sevilla 2:0

Arsenal feierte zuhause gegen Sevilla einen souveränen 2:0-Sieg. Die Londoner gingen nach einer haben Stunde durch Trossard in Führung. In der 64. Minute legte Saka nach. Sevilla kam über die gesamten Minuten kaum zu Torchancen.

Arsenal - FC Sevilla 2:0 (1:0)

SR Kovács.

Tore: 29. Trossard 1:0. 64. Saka 2:0.

Bemerkung: Sevilla mit Sow (bis 65.).

Eindhoven – Lens 1:0

Auch PSV Eindhoven kam in dieser Gruppe zu einem Heimsieg. Beim 1:0 gegen Lens fiel das einzige Tor des Spiel schon in der 12. Minute, Luuk de Jong traf. Die Franzosen fielen hingegen nur mit ihrer Aggressivität auf. Lens sah sieben Mal Gelb und einmal Gelb-Rot.

PSV Eindhoven - Lens 1:0 (1:0)

SR Siebert.

Tor: 12. de Jong 1:0.

Bemerkung: 92. Gelb-Rote Karte gegen Guilavogui (Lens).

Gruppe C

Napoli – Union Berlin 1:1

In der 4. Runde der Champions League beendet Union Berlin mit einem 1:1 in Neapel die Negativserie. Real Sociedad schlägt Benfica 3:1 und macht einen grossen Schritt Richtung Achtelfinals.

sDie Highlights des Spiels. Video: SRF

Union Berlin holt nach zwölf Niederlagen in Serie und deren drei in der Champions League mal wieder einen Punkt. Beim 1:1 im Süden Italiens sah es zwischenzeitlich nach einer Verschärfung der Krise beim Team des Schweizer Trainers Urs Fischer aus. Sinnbildlich war dabei nicht nur der Führungstreffer der Heimmannschaft in der ersten Halbzeit, bei dem Verteidiger Josip Juranovic eine scharfe Hereingabe Mario Ruis unglücklich ablenkte, sodass der Ball via Brust von Matteo Politano den Weg ins Tor fand, sondern auch eine Szene in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Unglücksrabe Juranovic einen Freistoss an den Pfosten setzte.

In der zweiten Halbzeit verdienten sich die Köpenicker das Unentschieden mit einer Leistungssteigerung. Für den Ausgleich sorgte David Fofana nach einem Konter. Während Napoli nach wie vor gute Chancen auf die Achtelfinals hat, könnte der Punktgewinn für die «Eisernen» im Kampf um Platz 3 enorm wichtig sein. Dieser berechtigt für die Sechzehntelfinals der Europa-League.

Napoli - Union Berlin 1:1 (1:0)

SR Makkelie.

Tore: 39. Politano 1:0. 52. Fofana 1:1.

Real Madrid – Braga 3:0

In der anderen Partie der Gruppe C gewann Real Madrid im Estadio Santiago Bernabeu gegen das drittplatzierte Sporting Braga 3:0. Die «Königlichen» sind dank einer weissen Weste vorzeitig für die Achtelfinals qualifiziert.

Real kontert Braga aus. Video: SRF

Real Madrid - Braga 3:0 (1:0)

SR Meler.

Tore: 27. Díaz 1:0. 58. Vinícius Júnior 2:0. 61. Rodrygo 3:0. - Bemerkungen: 6. Lunin (Real Madrid) hält Penalty von Djaló.

Gruppe D

Real Sociedad – Benfica Lissabon 3:1

In der heimischen Liga erst einmal bezwungen, läuft es für Benfica Lissabon in der Champions League überhaupt nicht nach Wunsch. In San Sebastian kam der portugiesische Meister abermals unter die Räder und kassierte beim 1:3 die vierte Niederlage im vierten Spiel. Bereits nach 21 Minuten und dem dritten Treffer der Spanier war die Partie entschieden. Real Sociedad sicherte sich so die vorzeitige Achtelfinalqualifikation. Für Benfica ist im besten Fall noch Platz 3 drin.

Real Sociedad - Benfica Lissabon 3:1 (3:0)

SR Taylor.

Tore: 6. Merino 1:0. 11. Oyarzabal 2:0. 21. Barrenetxea 3:0. 49. Rafa 3:1.

Bemerkung: 29. Méndez verschiesst Penalty.

Salzburg – Inter 0:1

Das andere Achtelfinal-Ticket geht an Inter Mailand mit Nationalgoalie Yann Sommer, das in Salzburg zu einem 1:0-Minisieg kam. Das einzige Tor des Spiels erzielte Lautaro Martinez in der 85. Minute vom Penaltypunkt.

Martinez entscheidet das Spiel vom Punkt. Video: SRF

RB Salzburg - Inter Mailand 0:1 (0:0)

SR Gözübüyük.

Tor: 85. Martínez (Penalty) 0:1.

Bemerkung: Inter Mailand mit Sommer. (abu/sda)