Hoch veranlagt und treffsicher – 17-jähriger Schweizer spielt sich auf Radar von Topklubs

Obwohl er erst 17 Jahre alt ist, ist der Genfer Winsley Boteli der wichtigste Spieler in der U19 von Borussia Mönchengladbach. Aufgrund seiner Treffsicherheit zieht er schon jetzt das Interesse europäischer Topklubs auf sich.

Erst vor wenigen Monaten stiess Winsley Boteli zur U19 von Borussia Mönchengladbach, doch schon jetzt ist er ihr wichtigster Spieler. Der 17-jährige Genfer erzielte in dieser Saison bereits zwölf Tore und ist damit nicht nur Topskorer seines Teams, sondern auch der beste Torschütze der A-Junioren Bundesliga West, wo einst auch Bradley Fink für Borussia Dortmund auf Torjagd ging.

Am vergangenen Wochenende erzielte Boteli bereits seinen zweiten Dreierpack der Saison – wofür er bei Alemannia Aachen nur 39 Minuten brauchte. Dank Botelis lupenreinem Hattrick war der Weg zum 4:1-Erfolg früh vorgezeichnet, er brachte Gladbach in der Tabelle auf den 4. Platz. Und mit solchen Leistungen zieht Boteli selbstverständlich auch das Interesse europäischer Topklubs auf sich. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, soll sich neben dem FC Everton auch Juventus Turin mit dem Nachwuchstalent beschäftigen.

Dem Klub aus der Premier League und dem italienischen Rekordmeister dürfte vor allem gefallen, dass Boteli gemäss «Swiss Scouting» ebenso schnell wie durchsetzungsstark ist. So sei der 1,84 Meter grosse Stürmer schwer vom Ball zu trennen und gehe auch in Kopfballduellen häufig als Sieger hervor. Ausserdem könne er auch als Anspielstation dienen und so Bälle in der Offensive halten, wobei er teilweise noch Probleme bei der Ballannahme habe.

Das Interesse aus Everton und aus Turin solle bereits seit der U17-EM im vergangenen Sommer bestehen, dort erzielte Boteli in fünf Spielen zwei Tore und bereitete zwei weitere vor. Bereits in der Qualifikation hatte er in sechs Spielen sechsmal getroffen. Wie «Fohlen Hautnah» berichtet, habe es auch schon Kontakt zwischen der Spielerseite und den beiden Klubs gegeben, jedoch sei noch nichts konkret.

Zumal Boteli bei den Borussen noch bis 2025 unter Vertrag steht und ihm auch bei den Profis gute Perspektiven winken. Trainer Gerardo Seoane baut immer wieder junge Spieler in seinen Kader ein, während Sportdirektor Roland Virkus den «Borussen-Weg» mit vielen eigenen Talenten proklamiert. Boteli, der Servette 2022 nach acht Jahren verliess und in die Nachwuchsabteilung der «Fohlen» wechselte, passt perfekt in dieses Schema.

Noch hat er es nicht in die erste Mannschaft geschafft, doch durfte er im Sommer immerhin schon einmal bei der zweiten Mannschaft mittrainieren. In der Reserve von Borussia Mönchengladbach ist kaum ein Stammspieler älter als 21 Jahre, viele davon sind gar erst 18 oder 19 Jahre alt.

Trifft Winsley Boteli, der bereits einen Ausrüstervertrag von Puma besitzt, weiterhin so beständig, sind seine Aussichten also rosig. Ob er sich nun für einen Verbleib in Nordrhein-Westfalen oder für einen Wechsel entscheidet.