Die Berner sind nur Zuschauer: Erling Haaland schiesst das 3:0 für Manchester City. Bild: keystone

Viel mehr als Haalands Trikot gab's für YB nicht zu holen bei ManCity

27:0 Abschlüsse – diese Statistik spricht Bände. Schweizer Meister YB ist beim Champions-League-Titelverteidiger Manchester City ohne jede Chance. Mit der 0:3-Niederlage sind die Berner sogar noch gut bedient. «Das Resultat ist ein wenig schmeichelhaft», hält Verteidiger Loris Benito fest.

Mehr «Sport»

Was der Trainer sagt

«Es hätte definitiv schlimmer kommen können, vor allem, nachdem wir eine Rote Karte erhielten», hielt YB-Trainer Raphael Wicky im SRF fest. «Es ist sonst schon nicht einfach gegen Manchester City, du hast selten den Ball und sie kreieren sehr viele Chancen. Wenn du dann noch ein Mann weniger bist, wird es brutal schwierig.»

Seiner Mannschaft machte er deshalb das Kompliment, nach dem Platzverweis gegen Sandro Lauper in der 53. Minute nicht auseinander gefallen zu sein. Da stand es schon 0:3, mehr Tore fielen nicht mehr. «Aber womit wir nicht zufrieden sein dürfen, sind die Details beim Verteidigen, die entscheidend sind. Und wenn wir den Ball hatten, waren wir technisch nicht sauber und trafen falsche Entscheide.»

Raphael Wicky im Interview. Video: SRF

Gänzlich überraschend kam die Niederlage für den Berner Coach selbstredend nicht. «Es braucht einen perfekten Match, wenn man hier etwas mitnehmen will.» Im Kalenderjahr 2023 gelang das im Etihad Stadium noch keinem einzigen Gegner von Manchester City: Es gewann alle seine Heimspiele in jedem einzelnen Wettbewerb.

Was für Wirbel sorgt

Es gibt Fussballer wie den kürzlich zurückgetretenen Ex-Nationalspieler Admir Mehmedi. Auf die Frage, mit wem er nach dem Match das Trikot tauschen wolle, antwortete er mit dem legendären Satz: «Ich bi Profifussballer und bin nöd da, zum Liibli tüüschle.»

Doch viele seiner Berufskollegen lassen es sich nicht entgehen, ihre Souvenir-Sammlung mit einem Schatz zu ergänzen, wenn sich die Gelegenheit bietet. Man kann sich vorstellen, was Mehmedi durch den Kopf ging, falls er die Bilder sah, wie YB-Captain Mohamed Ali Camara schon in der Halbzeitpause ManCity-Superstar Erling Haaland ums Trikot bat.

YB-Trainer Wicky sagte nach der Partie zu «20 Minuten», er sei überrascht davon, vom Trikottausch nach 45 Minuten zu hören. Er werde mit Camara reden «und ihn fragen, weshalb das in der Halbzeit sein musste».

Haaland staunte, denn wenn schon in der Pause getauscht wird, dann eher ohne Kameras in den Katakomben. Gemäss der «Daily Mail» soll er Camara geantwortet haben, das könne er doch nicht machen, ehe er sein Trikot doch hergab.

Meh Mehmedi: 11 kultige Sprüche des Schweizer Fussballs und ihre Geschichten

Worum es nun geht

Ums europäische Überwintern. In der Tabelle der Gruppe G stehen Manchester City und RB Leipzig bereits als Achtelfinal-Teilnehmer der Champions League fest. Um Rang 3 und damit die Qualifikation für die Europa League geht es in der nächsten Runde im Direktuell zwischen den Young Boys und Roter Stern Belgrad. Es steigt am 28. November in Bern.

Wicky hofft auf den Heimvorteil auf dem Kunstrasen im Wankdorf. «Wir werden alles dafür tun, dass wir gewinnen können. Es wird nicht einfach, aber ich bin überzeugt, dass wir die Qualität haben, um zu gewinnen.» Das Hinspiel in Serbien endete 2:2.