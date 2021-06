Sport

Fussball

UEFA Euro 2020: Diese 16 unbekannten Spieler trumpften 2021 gross auf



Bild: keystone

16 Spieler, die an der EM gross aufspielen (und du vielleicht noch nicht kanntest)

Morgen Samstag beginnt mit den Achtelfinals die K.o.-Phase der Europameisterschaft. Doch welche Spieler haben in der Gruppenphase überzeugt? Stars wie Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku oder Robert Lewandowski haben geliefert, was man von ihnen erwartet hat. Doch auch einige Spieler, die (noch) nicht den ganz grossen Namen haben, konnten bisher überzeugen. Hier sind 16 Spieler, die du für die K.o.-Phase im Auge behalten solltest – und vielleicht nicht auf dem Radar hattest.

Manuel Locatelli 🇮🇹

Alter: 23

Klub: US Sassuolo

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bild: keystone

Mit seinen zwei Toren gegen die Schweiz konnte Manuel Locatelli auf sich aufmerksam machen. Das ist eher untypisch für Locatelli, der eigentlich eher im defensiven Mittelfeld die Fäden zieht, als selbst in den Abschluss zu gehen. Die zwei Treffer gegen die Schweiz waren das Tüpfelchen auf dem «i» der bisher starken Leistungen von Locatelli an dieser Europameisterschaft.

Domenico Berardi 🇮🇹

Alter: 26

Klub: US Sassuolo

Position: Rechtsaussen

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bild: keystone

Auch Berardi spielt wie Locatelli beim bescheidenen Sassuolo. Der Flügelspieler hat sich intern gegen Juves Federico Chiesa durchgesetzt und das Vertrauen mit zwei Assists in zwei Spielen zurückbezahlt. Ricardo Rodriguez muss jetzt noch Albträume haben von Berardis Antritt bei Italiens 1:0-Führungstreffer.

Leonardo Spinazzola 🇮🇹

Alter: 28

Klub: AS Rom

Position: Linker Verteidiger

Marktwert: 26 Mio. Euro

Bild: keystone

Offiziell wird er bei Italien als Linksverteidiger aufgestellt, doch Leonardo Spinazzola interpretiert die Position sehr offensiv und stellt mit seinen Rushes die gegnerischen Abwehrspieler immer wieder vor Probleme. Besonders beeindruckend ist sein Tempo, mit 33,8 km/h ist er, zusammen mit Ungarns Loïc Nego, der bisher schnellste Spieler dieser EM.

Danny Ward 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Alter: 27

Klub: Leicester City

Position: Torwart

Marktwert: 6 Mio. Euro

Bild: keystone

Ohne Spielpraxis ging es für ihn an die EM. Bei Leicester kam er in dieser Saison in der Premier League nicht zum Einsatz, in den verschiedenen Liga-Pokalen kam er auf bloss 450 Minuten.

Was der (Tor)Ward bei der EM zeigt, ist aber grossartig. Die Schweiz liess er schier verzweifeln, gegen die Türkei hielt er die Null und auch gegen Italien sorgte er dafür, dass es bei der knappen 0:1-Niederlage blieb. Von 16 Schüssen auf sein Tor hielt er 14, das ergibt eine beeindruckende Quote von 87,5 % gehaltenen Schüssen.

Steven Zuber 🇨🇭

Alter: 29

Klub: Eintracht Frankfurt

Position: Linkes Mittelfeld

Marktwert: 2,5 Mio. Euro

Bild: keystone

In der ganzen Saison 2020/21 hiess die Ausbeute von Steven Zuber bei Frankfurt: 3 Assists. In seinen bisher 117 Minuten an der EM kommt er auf die gleichen Skorerwerte. Seine drei Vorlagen im Spiel gegen die Türkei waren historisch. Drei Assists in einem EM-Spiel haben vor Zuber nur Michael Laudrup 1984 und Rui Costa 2004 geschafft.

Denzel Dumfries 🇳🇱

Alter: 25

Klub: PSV Eindhoven

Position: Rechtsverteidiger

Marktwert: 16 Mio. Euro

Bild: keystone

Eigentlich ist Denzel Dumfries Rechtsverteidger. Bei Holland darf er im 3-5-2 aber im rechten Mittelfeld ran. Dem Captain von PSV Eindhoven scheint seine offensive Rolle zu gefallen. In seinen ersten beiden EM-Spielen erzielte er seine ersten beiden Länderspieltore, gegen Österreich bereitete er zudem ein weiteres Tor vor. Zudem wurde Dumfries in den ersten beiden Spielen zum «Man of the Match» gewählt.

Donyell Malen 🇳🇱

Alter: 22

Klub: PSV Eindhoven

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bild: keystone

In Holland fordern viele Fans, dass Malen auch in der K.o.-Phase in die Startformation rückt. Der Stürmer wurde gegen Österreich eingewechselt und bereitete ein Tor vor, gegen Nordmazedonien durfte er von Beginn weg spielen und konnte sich erneut einen Assist notieren. So kommt Malen auf 2 Vorlagen in 93 Minuten Spielzeit.

Mikkel Damsgaard

Alter: 20

Klub: Sampdoria Genua

Position: Linksaussen

Marktwert: 13 Mio. Euro

Bild: keystone

Im ersten Spiel blieb er noch ohne Einsatz. In der Partie gegen Belgien durfte er dann von Beginn weg ran und wirbelte gehörig. Einen Output gab es dann allerdings erst im Spiel gegen Russland, als er wunderbar zur Führung traf.

Pierre-Emile Höjbjerg

Alter: 25

Klub: Tottenham Hotspur

Position: Zentrales Mittelfeld

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bild: keystone

Pierre-Emile Höjbjerg hat sich diese Saison bei Tottenham Hotspur so richtig etabliert. Er verpasste in der Premier League keine einzige Minute, im Mittelpunkt steht er als defensiver Mittelfeldspieler dennoch selten. An der EM legt er bisher einen Steigerungslauf hin: Im schwierigen ersten Spiel gegen Finnland verschoss er noch einen Penalty, gegen Belgien bereitete er ein Tor vor und gegen Russland sammelte er sogar zwei Assists.

Joakim Maehle

Alter: 24

Klub: Atalanta Bergamo

Position: Linksverteidiger/linkes Mittelfeld

Marktwert: 13 Mio. Euro



Bild: keystone

Bei seinem Klub Atalanta Bergamo spielt er normalerweise Rechtsverteidiger. Bei Dänemark kommt er auf der linken Seite zum Einsatz. Gegen Finnland startete er noch als Linksverteidiger ab dem zweiten Gruppenspiel im 3-4-3 wurde er im linken Mittelfeld eingesetzt. Und Maehle gefällt es so weit vorne. 7 Schüsse hat er abgegeben, 4 davon aufs Tor, einer ins Tor. Dazu hat er bereits 5 Chancen vorbereitet.

Roman Yaremchuk 🇺🇦

Alter: 25

Klub: KAA Gent

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 15 Mio. Euro

Bild: keystone

Der Stürmer konnte vor allem in den ersten beiden Spielen überzeugen. Gegen Holland glänzte er mit Tor und Assist, gegen Nordmazedonien traf er ebenfalls. Im letzten Gruppenspiel gegen Österreich blieb er, wie eigentlich alle Ukrainer, unter den Erwartungen.

Patrick Schick 🇨🇿

Alter: 25

Klub: Bayer Leverkusen

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 23 Mio. Euro

Bild: keystone

Patrik Schick hatte seinen ganz grossen Auftritt gegen Schottland, als er gleich zwei Tore erzielte. Sein zweiter Treffer aus rund 45 Metern war Sonderklasse. Gegen Kroatien verwandelte er dann einen Penalty, gegen England blieb er jedoch blass. Was zeigt uns der Stürmer im Achtelfinale gegen Holland?

Alexander Isak 🇸🇪

Alter: 21

Klub: Real Sociedad

Position: Mittelstürmer

Marktwert: 40 Mio. Euro

Bild: keystone

Ok, die grosse Figur in der Offensive von Schweden ist Emil Forsberg mit seinen drei Toren. Alexander Isak hingegen kommt auf 0 Tore und 0 Assist. Der Stürmer zeigt aber dennoch eine gute EM, gewinnt viele Dribblings und beschäftigt die gegnerischen Abwehrreihen. Was ihm bis jetzt fehlt, ist das nötige Wettkampfglück. Das bestätigen auch die Statistiken. Isak kommt auf einen «Expected Assists»-Wert von 1.53. Höher ist nur derjenige von Lewandowski (1.65) und Alba (1.54).

Kalvin Phillips 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Alter: 25

Klub: Leeds United

Position: Defensives Mittelfeld

Marktwert: 30 Mio. Euro

Bild: keystone

Zusammen mit Declan Rice bildet er das defensive Mittelfeld der Engländer. Die beiden haben grossen Anteil daran, dass England neben Italien das einzige Team der Gruppenphase ist, welches noch kein Gegentor erhalten hat. Philipps ist der einzige Feldspieler, der alle drei Gruppenspiele über 90 Minuten absolviert hat. Der Spieler von Leeds United hat aber nicht nur defensive Qualitäten, beim 1:0-Siegtreffer von Raheem Sterling gegen Kroatien bewies Philipps auch seine technische Klasse und ein gutes Auge.

Pedri 🇪🇸

Alter: 18

Klub: FC Barcelona

Position: Zentrales/Offensives Mittelfeld

Marktwert: 70 Mio. Euro

Gerade mal 18 Jahre alt ist Pedri und aus Spaniens Nationalmannschaft kaum mehr wegzudenken. In der Gruppenphase absolvierte er alle Spiele über die volle Distanz – als einziger Mittelfeldspieler. Pedri ist schon sowas wie der Denker und Lenker im Spiel der Spanier, ihm fehlt allerdings noch die Torgefahr – er hat bisher keinen einzigen Schuss abgegeben.

🎥 | Pedri vs. Slovakia



It’s really hard to believe this guy is only 18 years old. In his first major tournament with Spain’s first team he’s already playing like a veteran. Generational 💫



pic.twitter.com/MLqstG3V2q — 🪄🇳🇱 (@FDJChief) June 23, 2021

Robin Gosens 🇩🇪

Alter: 26

Klub: Atalanta Bergamo

Position: Linksverteidiger

Marktwert: 35 Mio. Euro

Bild: keystone

Sein Auftritt gegen Portugal war die wohl beste individuelle Leistung an diesem Turnier. Robin Gosens gab zwei Assists und schoss ein Tor. Ein weiterer herrlicher Treffer per Seitfallzieher wurde ihm zudem wegen Abseits aberkannt. Die Power und der offensive Output, den Gosens auf der linken Aussenbahn mitbringt, sind beeindruckend. Bereits bei seinem Verein Atalanta Bergamo konnte er in dieser Saison in 32 Spielen mit 17 Skorerpunkten (davon 11 Tore) überzeugen.

Welche Spieler gingen vergessen? Schreib es uns in die Kommentare!

