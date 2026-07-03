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Julian Nagelsmann soll als Deutschland-Trainer zurücktreten

Germany head coach Julian Nagelsmann claps hands to supporters after losing the World Cup round of 32 soccer match between Germany and Paraguay in Foxborough, Mass., near Boston, Monday, June 29, 2026 ...
Julian Nagelsmann soll den Posten als Deutschlands Nationaltrainer räumen.Bild: keystone

Nagelsmann soll sich entschieden haben: Deutschlands Nationaltrainer tritt ab

03.07.2026, 07:4603.07.2026, 07:46

Nach den Gesprächen der letzten Tage habe sich Julian Nagelsmann gemäss übereinstimmenden Medienberichten von unter anderem Bild und Sky dazu entschieden, als Deutschlands Nationaltrainer zurückzutreten.

Der 38-Jährige solle sich mit dem Deutschen Fussball-Bund auf eine Abfindung von geschätzten rund sieben Millionen Euro geeinigt haben. Es ist etwa die Hälfte seines noch ausstehenden Gehalts im bis 2028 laufenden Vertrag. Die Verantwortlichen beim DFB hatten Nagelsmann einen Rücktritt nahegelegt, ansonsten wäre er wohl entlassen worden.

Deutschland war am Montag im WM-Sechzehntelfinal blamabel gegen Paraguay ausgeschieden. Danach sagte Nagelsmann noch, dass er seinen Posten nicht freiwillig räumen werde. «Ich bin keiner, der wegläuft», sagte der frühere Bayern-Coach in Interviews. Nun blieb ihm aber nichts anderes übrig. Eine offizielle Bestätigung solle bald folgen.

Sprachmemos und die Ehefrau – womit Nagelsmann seinen Spielern auf den Keks ging

Nagelsmann hatte im Herbst 2023 als Bundestrainer von Hansi Flick übernommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten riss er das Ruder ab März 2024 mit Siegen gegen Frankreich und die Niederlande herum und sorgte bei der Heim-EM mit dem Viertelfinaleinzug für neue Euphorie rund um das Nationalteam in Deutschland.

In der Folge verpasste er es jedoch, die positive Entwicklung weiter voranzutreiben und machte durch Fehlentscheidungen und schlechte Kommunikation vieles wieder selbst kaputt. Am Ende der WM war von seiner grossen Beliebtheit, die er sich rund um die EM 2024 erarbeitet hatte, nichts mehr übrig.

epa13037074 Former German soccer coach Juergen Klopp takes a selfie after FIFA World Cup 2026 group stage match Germany against Curacao, in Houston, USA, 14 June 2026. EPA/SAM WASSON
Jürgen Klopp gilt als grosser Favorit auf die Nagelsmann-Nachfolge.Bild: keystone

Als Favorit auf die Nachfolge als Bundestrainer gilt Jürgen Klopp. Der 59-Jährige steht zwar noch als Head of Global Soccer bei einem österreichischen Brausehersteller unter Vertrag, hat aber eine Ausstiegsklausel für den DFB. (nih)

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