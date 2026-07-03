Am Todestag von Diogo Jota feierte Portugal mit dessen Rückennummer. Bild: keystone

Wahnsinn in der Nachspielzeit! Kroatien-Tor vom VAR aberkannt – Portugal weiter

Portugal setzt sich im WM-Sechzehntelfinal gegen Kroatien in Toronto in einer packenden Partie mit 2:1 durch. Den Siegtreffer erzielt Gonçalo Ramos in der 94. Minute.

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Das Duell gewann zusätzlich an Brisanz, als klar war, dass beim Verlierer zumindest auf der WM-Bühne eine grosse Karriere enden würde: entweder jene von Cristiano Ronaldo auf portugiesischer Seite oder jene von Luka Modrić bei Kroatien. Beide haben Jahrgang 1985 und gehören zu den grössten Fussballern aller Zeiten. Sie spielten sechs Jahre gemeinsam bei Real Madrid und gewannen in dieser Zeit viermal die Champions League.

Cristiano Ronaldo wird bei Portugal allerdings zunehmend kritisch gesehen, da seine sportliche Wirkung nicht mehr so dominant ist wie früher. Dennoch ist er bei Trainer Roberto Martinez gesetzt. Und das zahlte sich diesmal aus, erzielte er doch in der 68. Minute per Penalty nach einer VAR-Intervention das 1:1. Damit erlebte er eine Premiere: Zwar traf er zum elften Mal an einer WM, jedoch war es sein erstes Tor in einem K.-o.-Spiel – seinem neunten insgesamt. Eine Viertelstunde zuvor hatte Ivan Perisic die Kroaten in Führung gebracht. Mit nun sieben Treffern ist er alleiniger kroatischer WM-Rekordtorschütze.

Die Highlights der Partie. Video: SRF

Portugal dominierte die erste Halbzeit, wurde allerdings gegen den diszipliniert verteidigenden Gegner nur einmal richtig gefährlich, als Bruno Fernandes in der vierten Minute im Strafraum zum Abschluss kam, jedoch am kroatischen Keeper Dominik Livakovic scheiterte. Nach der Pause steigerten sich die Kroaten dann aber deutlich. Es ging ein Ruck durch das Team, wodurch die Partie deutlich attraktiver wurde. Das entscheidende 2:1 erzielte der eingewechselte Gonçalo Ramos in der 94. Minute per Kopf nach einer Flanke von Rafael Leão – und dies am ersten Todestag des bei einem Autounfall verstorbenen Diogo Jota.

Der Siegtreffer von Gonçalo Ramos. Video: SRF

In der 58. Minute scheiterte Leão an der Latte, in der 75. Minute lenkte der portugiesische Goalie Diogo Costa einen Schuss von Mateo Kovacic an den Pfosten. Zudem wurden in der zweiten Hälfte nicht weniger als vier Tore wegen Offsides aberkannt, drei auf Seiten der Kroaten, wobei es bei Cristiano Ronaldo (61.) und Petar Sucic (81.) sehr knapp war. Der vierte annullierte Treffer war jener von Josko Gvardiol in der 103. Minute, weil der Ball vom im Offside stehenden Mario Pasalic gekommen war. Deshalb gab Schiedsrichter Espen Eskas das Tor nach Ansicht der Videobilder nicht.

Der aberkannte Ausgleich in der Nachspielzeit. Video: SRF

So geht die WM-Karriere von Luka Modric zu Ende, während Cristiano Ronaldo mit Portugal am Montag gegen Europameister Spanien den nächsten Schritt zum ersten WM-Titel seines Landes machen möchte.

Portugal - Kroatien 2:1 (0:0)

Toronto. 43'036 Zuschauer. SR Eskas (NOR).

Tore: 53. Perisic 0:1. 68. Cristiano Ronaldo (Penalty) 1:1. 94. Gonçalo Ramos (Rafael Leão) 2:1.

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo (63. Gonçalo Ramos), Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha (62. Bernardo Silva); Pedro Neto (63. Francisco Conceição), Bruno Fernandes (63. Nelson Semedo), Rafael Leão; Cristiano Ronaldo (81. Ruben Neves).

Kroatien: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Perisic; Modric, Kovacic (96. Kramaric); Vlasic (92. Gvardiol), Petar Sucic, Baturina (68. Mario Pasalic); Budimir (46. Matanovic).

Verwarnungen: 17. Ruben Dias. 59. Modric. 98. Perisic.(nih/sda)