Julian Nagelsmann wird den Posten als Deutschlands Nationaltrainer räumen. Bild: keystone

Jetzt ist es offiziell: Nagelsmann tritt als deutscher Nationaltrainer zurück

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Julian Nagelsmann ist als Bundestrainer der deutschen Fussball-Nationalmannschaft offiziell zurückgetreten. Das gab der DFB am Freitagvormittag bekannt.

Nagelsmann selbst erklärte in der DFB-Mitteilung:

«Ich habe in den vergangenen Tagen seit dem Ausscheiden viel nachgedacht und mich mit Vertrauten in meinem persönlichen Umfeld und im Verband ausgetauscht. Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen.»

Gleichzeitig habe die deutsche Nationalmannschaft nach dem enttäuschenden WM-Aus «einen unbelasteten Neuanfang verdient».

Der 38-Jährige solle sich mit dem Deutschen Fussball-Bund auf eine Abfindung von geschätzten rund sieben Millionen Euro geeinigt haben. Es ist etwa die Hälfte seines noch ausstehenden Gehalts im bis 2028 laufenden Vertrag. Die Verantwortlichen beim DFB hatten Nagelsmann einen Rücktritt nahegelegt, ansonsten wäre er wohl entlassen worden.

Deutschland war am Montag im WM-Sechzehntelfinal blamabel gegen Paraguay ausgeschieden. Danach sagte Nagelsmann noch, dass er seinen Posten nicht freiwillig räumen werde. «Ich bin keiner, der wegläuft», sagte der frühere Bayern-Coach in Interviews. Nun blieb ihm aber nichts anderes übrig.

Nagelsmann hatte im Herbst 2023 als Bundestrainer von Hansi Flick übernommen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten riss er das Ruder ab März 2024 mit Siegen gegen Frankreich und die Niederlande herum und sorgte bei der Heim-EM mit dem Viertelfinaleinzug für neue Euphorie rund um das Nationalteam in Deutschland.

In der Folge verpasste er es jedoch, die positive Entwicklung weiter voranzutreiben und machte durch Fehlentscheidungen und schlechte Kommunikation vieles wieder selbst kaputt. Am Ende der WM war von seiner grossen Beliebtheit, die er sich rund um die EM 2024 erarbeitet hatte, nichts mehr übrig.

Jürgen Klopp gilt als grosser Favorit auf die Nagelsmann-Nachfolge. Bild: keystone

Als Favorit auf die Nachfolge als Bundestrainer gilt Jürgen Klopp. Der 59-Jährige steht zwar noch als Head of Global Soccer bei einem österreichischen Brausehersteller unter Vertrag, hat aber eine Ausstiegsklausel für den DFB. (nih/hkl)