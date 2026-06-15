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US-Gericht: FIFA darf historische Iran-Flagge an WM-Spielen verbieten

Iran&#039;s Saleh Hardani, left, takes a selfie with teammates on the pitch at the stadium one day before their FIFA World Cup match against New Zealand in Inglewood, Calif., near Los Angeles, Sunday, ...
Irans Fussballer sind in den USA angekommen und halten den Moment fest. Bild: keystone

US-Gericht: FIFA darf historische Iran-Flagge an WM-Spielen verbieten

15.06.2026, 22:3415.06.2026, 22:37

Das erste Spiel des Iran bei der Fussball-Weltmeisterschaft gegen Neuseeland ist brisant. In Los Angeles leben mehr Iraner als irgendwo sonst ausserhalb des Irans. Am Spieltag am Montag gab es nun einen Gerichtsentscheid gegen die historische Flagge aus der Schah-Zeit, die auch die Opposition zum Mullah-Regime in Teheran verwendet.

Der Fussball-Weltverband FIFA darf die historische Iran-Flagge bei WM-Spielen in Inglewood südlich von Los Angeles verbieten und muss kurz vor dem ersten Spiel des Iran gegen Neuseeland nicht einlenken. Das urteilte der Los Angeles County Superior Court am Tag der Partie (Ortszeit), wie das Portal «The Athletic» berichtete. Die Flagge gilt als Symbol der Opposition.

Nami Poursohi waves an Iranian flag as people march toward Times Square during an anti-Iranian regime demonstration hosted by Lion Sun NY in support of Donald Trump and Israel&#039;s actions against t ...
Die alte iranische Flagge mit der Sonne und dem Löwen ist ein Symbol der Opposition.Bild: keystone

Der zuständige Richter Curtis A. Kin entschied, dass das Recht auf freie Meinungsäusserung «ein Grundpfeiler unserer Gesellschaft ist. Sie ist jedoch nicht grenzenlos, etwa im Verhältnis zu privaten Akteuren auf privatem Eigentum, und wie frühere Entscheidungen gezeigt haben, kann sie in angemessener Weise reguliert werden.»

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Das Institute for Voice of Liberty hatte gegen das Verbot der historischen Iran-Flagge mit einem Löwen und einer Sonne geklagt.

Iran hatte in den vergangenen Wochen immer wieder darauf verwiesen, dass die FIFA sicherstellen müsse, dass es bei den Spielen keine politischen Kommentare gegen die Mannschaft oder den Verband gebe, dass die offizielle Flagge der Islamischen Republik – und nicht die nationale Flagge der Opposition – gehisst werde.

Iran droht mit Spiel-Abbruch

«Wir haben der FIFA bereits mitgeteilt, dass die Verantwortlichen des Teams das Spiel abbrechen würden, sobald wir in den Stadien politische Parolen hören», warnte Sportminister Ahmed Donjamali.

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Irans Kapitän Mehdi Taremi hatte auf der Pressekonferenz vor dem Duell mit Neuseeland gesagt: «Wir spielen für alle Iraner. In jedem Land haben die Leute unterschiedliche Meinungen. Wir versuchen, Menschen zu vereinen. Jeder hat das Recht zu seiner eigenen Meinung und wir respektieren das, aber wir sind hier, um Freude zu bringen.» (sda/dpa)

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