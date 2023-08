Nach ihrer Aufgabe wird Reusser von ihren Betreuern getröstet. Bild: imago-images.de

Kommentar

Marlen Reussers Aufgabe verdient Respekt – und ist eine Botschaft für uns alle

Kopschüttelnd gab Topfavoritin Marlen Reusser am Donnerstag das WM-Zeitfahren auf. Ein starker Entscheid der Nonkonformistin.



Marlen Reusser ist vieles. Eine 08/15-Sportlerin ist sie nicht. Die 31-jährige Bernerin ist studierte Ärztin, politisierte für die Grünen und sagte in einem watson-Interview einst, sie sei 2017 in den professionellen Radsport «hineingerutscht».

Längst ist Reusser im Peloton nicht bloss eine von vielen. Sie ist ein Star und fährt im erfolgreichsten Team der Welt. Dort ist sie einerseits eine wertvolle Helferin, andererseits gewinnt sie selber. In diesem Jahr etwa das Eintages-Rennen Gent-Wevelgem, die Baskenland-Rundfahrt, die Tour de Suisse und kurz vor der WM das Abschluss-Zeitfahren der Tour de France. Die Saison 2023 ist die bislang erfolgreichste in Marlen Reussers Karriere.

Ständig im Hamsterrad

Im Radsport geht es von März bis September Schlag auf Schlag. Kaum sitzt man nach einem Rennen im Teambus, folgen schon Gedanken ans nächste Ziel. Bei den Männern ist die Spezialisierung weiter fortgeschritten, bei den Frauen sind die Besten fast immer am Start – egal ob an Frühlingsklassikern über Kopfsteinpflaster oder bergigen Rundfahrten. Zeit, um im Hamsterrad zu stoppen und innezuhalten, gibt es während der Saison kaum.

In Ebnat-Kappel feiert Marlen Reusser im Juni den Gesamtsieg an der Tour de Suisse. Bild: keystone

Und damit fehlt auch die Zeit, um sich richtig freuen zu können. Reusser sprach nach der Aufgabe im WM-Zeitfahren vom Triumph an der Tour de Suisse und wie danach gleich die Tour de France im Fokus stand. Dabei sollte es doch darum gehen, dass man ein Ziel anstrebt, und wenn man dieses erreicht, dass man sich darüber freuen und es feiern kann. Gibt es dafür keinen Platz, wird aus Leidenschaft eher früher als später Leiden.

Reusser beschrieb, wie sie im Moment der Aufgabe selber mit ihrem Entschluss rang. Sie war sich dessen Ungewöhnlichkeit bewusst, schliesslich war sie doch in einer so guten Form an die Weltmeisterschaften nach Schottland gereist. In den Beinen steckte noch Kraft, aber nicht im Kopf. «Ich bin keine Maschine», betonte sie im SRF-Interview.

Ein entbehrungsreiches Leben

Sieht man die Bilder von strahlenden Siegerinnen, vergisst man leicht, welche Opfer Profisportler dafür bringen. Der Spitzensport ist enorm fordernd. Ohne sein Leben nicht von A bis Z und konsequent darauf auszurichten, kann man vielleicht mitfahren. Aber man gewinnt nichts. Dieses Leben ist entbehrungsreich, es erfordert sehr viel Disziplin und Wille.

«Es ist kein 9-to-5-Job, er ist viel cooler und ich schätze dieses Leben total», beteuert Reusser, «aber es kostet auch sehr viel Energie.» Sie sprach von einer Pause, die sie benötige. Von etwas Abstand, damit das Feuer wieder zu lodern beginne. Eine solche Pause würde wohl sehr vielen Menschen gut tun, meinte sie, und damit hat sie bestimmt recht. Das muss nicht gleich eine dreimonatige Auszeit von der Arbeit sein – wer kann sich diesen Luxus schon leisten?

JOMO statt FOMO

Vielleicht reicht es auch schon, einmal an einem Sonntag einfach zu faulenzen, anstatt stets ein Programm zu haben und von A nach B zu hetzen, dieses Fest zu besuchen oder jene Freunde zu treffen. JOMO statt FOMO: Nicht die Angst (fear), etwas zu verpassen, sondern die Freude (joy) darüber.

Am Sonntag steht an der WM in Glasgow das Strassenrennen auf dem Programm und Experten hatten Marlen Reusser auch da auf dem Zettel. Noch weiss die Bernerin nicht, ob sie daran teilnehmen wird. Wie sie auch nicht weiss, wie lange die Pause ausfällt, die sie sich nehmen will. Sie denke, dass mit dem nötigen Abstand vom Spitzensport die Lust darauf wieder komme, glaubt die Bernerin.

Da fuhr sie noch durch die schottische Landschaft bei Stirling, kurz darauf stieg sie vom Rad. Bild: imago-images.de

Das Regenbogentrikot für einen WM-Titel ist im Radsport eine der begehrtesten Trophäen. Marlen Reusser verkörpert es im übertragenen Sinn. Wie die Sonne und der Regen zusammenkommen, um einen Regenbogen zu formen, so erinnert uns Reusser daran, dass das Erreichen von Zielen nur im Zusammenspiel zweier Elemente gelingen kann, von Körper und Geist. Ihr Ruf nach einer Pause mahnt uns, dass es im oft hektischen Alltag Momente des Innehaltens und der Freude am Augenblick braucht.