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Lionel Messi

WM 2026: Messi fordert von Schiedsrichter Pinheiro mehr Respekt

Argentina&#039;s Lionel Messi (10) speaks with referee Joao Pinheiro, of Portugal, during the World Cup quarterfinal soccer match between Argentina and Switzerland in Kansas City, Mo., Saturday, July ...
Die Szene zwischen Schiedsrichter Pinheiro und Lionel Messi sorgt für Diskussionen.Bild: keystone

«Behandle mich nicht respektlos»: Messis Ansage an den Schiedsrichter sorgt für Wirbel

Argentinien steht nach dem 3:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz im Halbfinal – zu reden gibt dabei eine Szene zwischen Lionel Messi und dem Schiedsrichter João Pinheiro. Messi stellte den portugiesischen Schiedsrichter zur Rede, kurz darauf flog Breel Embolo vom Platz.
12.07.2026, 10:5812.07.2026, 11:04

Das Spiel war extrem angespannt, als die Kameras jenen Moment zeigten, der seither in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. Offenbar hatte Schiedsrichter João Pinheiro den argentinischen Captain in scharfem Ton angesprochen – worauf Lionel Messi zurückschoss.

Der Superstar forderte angeblich Respekt vom Schiedsrichter: Er solle anständig mit ihm reden und ihn nicht respektlos behandeln. Schliesslich rede er selbst respektvoll mit dem Unparteiischen.

Die Szene passt ins Bild einer angespannten Partie zwischen der Schweiz und Argentinien – und entfachte eine Grundsatzdebatte: Das Video und die Diskussion darüber, wie viel Widerspruch ein Spieler dem Schiedsrichter geben darf, gehen viral. Für die einen ist es ein legitimes Einstehen für die eigene Sache, für andere ein Beispiel dafür, wie viel sich Superstars wie Messi gegenüber Unparteiischen leisten dürfen.

Für Messi geht die Reise derweil weiter – mit Argentinien trifft er im Halbfinal am Mittwoch auf England. (car)

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quelle: keystone / ashley landis
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Spi
12.07.2026 11:24registriert März 2015
Der Messi, der in einen Gegner rein rennt und dann ein Foul erhält?
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Pantoffelheld
12.07.2026 11:22registriert September 2025
Dabei hat es der Sshiedsrichter doch so sehr vermieden, Argentinien und vor allem ihn zu bestrafen, zB bei argentiniens unerträglichen und soo leicht durchschaubaren Zeitverzögerungstaktiken, als sie in Führung waren.
Ich finde, der Ref hat viel Respekt gegenüber Messi und Argentinien gezeigt.
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FranzXaver
12.07.2026 11:27registriert Januar 2019
Der überbewertete Steuerhinterzieher hat das ganze Spiel nur reklamiert und rumgeschwalbt. Ohne jede Bestrafung. Das so jemand als GOAT gilt, sagt alles über den Zustand des modernen Fussballs.
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