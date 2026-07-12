Die Szene zwischen Schiedsrichter Pinheiro und Lionel Messi sorgt für Diskussionen. Bild: keystone

«Behandle mich nicht respektlos»: Messis Ansage an den Schiedsrichter sorgt für Wirbel

Argentinien steht nach dem 3:1 nach Verlängerung gegen die Schweiz im Halbfinal – zu reden gibt dabei eine Szene zwischen Lionel Messi und dem Schiedsrichter João Pinheiro. Messi stellte den portugiesischen Schiedsrichter zur Rede, kurz darauf flog Breel Embolo vom Platz.

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Das Spiel war extrem angespannt, als die Kameras jenen Moment zeigten, der seither in den sozialen Medien für Aufsehen sorgt. Offenbar hatte Schiedsrichter João Pinheiro den argentinischen Captain in scharfem Ton angesprochen – worauf Lionel Messi zurückschoss.

Der Superstar forderte angeblich Respekt vom Schiedsrichter: Er solle anständig mit ihm reden und ihn nicht respektlos behandeln. Schliesslich rede er selbst respektvoll mit dem Unparteiischen.

Die Szene passt ins Bild einer angespannten Partie zwischen der Schweiz und Argentinien – und entfachte eine Grundsatzdebatte: Das Video und die Diskussion darüber, wie viel Widerspruch ein Spieler dem Schiedsrichter geben darf, gehen viral. Für die einen ist es ein legitimes Einstehen für die eigene Sache, für andere ein Beispiel dafür, wie viel sich Superstars wie Messi gegenüber Unparteiischen leisten dürfen.

Für Messi geht die Reise derweil weiter – mit Argentinien trifft er im Halbfinal am Mittwoch auf England. (car)