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Japan – Schweden & Tunesien – Niederlande: WM live in Ticker und Stream

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Dreikampf um den Gruppensieg – die Niederlande im Fernduell mit Japan und Schweden

25.06.2026, 23:1725.06.2026, 23:17

Die Niederlande und Japan gehen punktgleich in den letzten Spieltag der Gruppe F. Beide haben zudem eine Tordifferenz von +4, wobei Oranje ein Tor mehr geschossen hat. Nun kämpfen sie im Fernduell um den Gruppensieg. Gewinnt die Niederlande mindestens ebenso hoch und mit mindestens so vielen Toren gegen Tunesien wie Japan gegen Schweden, ist sie Gruppensieger. Bei der Fairplay-Wertung ist Japan mit bisher null Karten im Vergleich mit dem Team von Trainer Ronald Koeman, das dreimal Gelb sah, im Vorteil.

Gewinnt die Niederlande nicht gegen das bereits ausgeschiedene Tunesien, kann auch Schweden noch in den Kampf um den Gruppensieg eingreifen. Vorderrangig dürfte es für die Skandinavier gegen Japan aber um Platz 2 gehen. Dafür braucht Schweden einen Sieg.

Beide Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen und die Partie Japan – Schweden gibt es ausserdem im Stream vom SRF. (nih)

Die Live-Tabelle:

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