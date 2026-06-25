Ein rot-weisses Duell mit Österreich ist gut möglich. Bild: keystone

Ski-Rivale oder Ex-Trainer? Die wahrscheinlichsten Nati-Gegner im Sechzehntelfinal

Zum vierten Mal in Folge hat die Schweiz den Sprung in die K.o.-Phase der Fussball-WM geschafft. Nun muss die Nati die letzten Partien der anderen Gruppen abwarten, um ihren nächsten Gegner zu kennen.

Ralf Meile Folge mir

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Hätte die Schweiz gegen den Co-Gastgeber Kanada nicht mit 2:1 gewonnen, wäre der Fall schon jetzt klar. Als Zweiter der Gruppe B wäre die Nati in den Sechzehntelfinals der WM in Nordamerika auf Südafrika getroffen, den Zweiten der Gruppe A.

Der Gruppensieg der Schweiz wird mit dem vermeintlich leichteren Los in Form eines Gruppendritten belohnt. Wer das am Freitag, 3. Juli (5 Uhr Schweizer Zeit) in Vancouver sein wird, ist noch offen – aber es gibt klare Tendenzen und reizvolle Aussichten.

Wir kommen gleich dazu.



Eine von 495 Kombinationen gelangt zur Anwendung

Doch zunächst die Erklärung, wie bestimmt wird, auf welchen Gruppendritten die Schweiz trifft. Wenn acht von zwölf Gruppendritten weiterkommen, dann sind 495 Kombinationen möglich, die im 98 Seiten starken Regularium zur WM 2026 fein säuberlich aufgelistet sind. Ein Auszug:

Bei Option 1 kommen die Dritten der Gruppen E, F, G, H, I, J, K und L weiter. Sie werden wie gezeigt Gruppensiegern zugeteilt. Für jede der 495 Kombinationen hat die FIFA vor dem Turnier festgelegt, wie die Zuteilung zu den Gruppensiegern sein wird. Viele sind nicht mehr möglich, nachdem die ersten drei Gruppen die Vorrunde abgeschlossen haben.

Duell mit Nachbar Österreich …

Gemäss den Berechnungen der belgischen Website «Klinkt» wird die Schweiz – Stand jetzt – im Sechzehntelfinal zu 61 Prozent auf den Dritten der Gruppe J treffen: Algerien (38 %) oder Österreich (23 %). Die beiden machen im Direktduell am Sonntag (4 Uhr) die Plätze 2 und 3 hinter Argentinien unter sich aus. Pikant: Weil Algerien – Österreich das letzte von allen Vorrundenspielen ist, wissen die Teams haargenau, welches Resultat zu welchem Gegner führt.

Beide Begegnungen hätten ihren Reiz. Einerseits ist da das Nachbarschaftsduell mit Österreich. Im Skisport ist die Rivalität am grössten, auf dem Fussballplatz hat die Schweiz nur gegen drei Nationen noch öfter gespielt (Italien, Deutschland und Ungarn). In der Neuzeit gab es ausschliesslich Freundschaftsspiele, das letzte Pflichtspiel ist tatsächlich die legendäre Hitzeschlacht von Lausanne, als die Schweiz den WM-Viertelfinal 1954 trotz 3:0-Führung noch 5:7 verlor. Bis heute ist es das torreichste Spiel der WM-Geschichte.

Akanji, Elvedi und Co. könnten auf Österreichs Rekordtorschütze Marko Arnautovic treffen. Bild: keystone

… oder Wiedersehen mit Petkovic?

Beim momentan wahrscheinlichsten Schweizer Gegner Algerien stünde beim Duell ein Mann im Mittelpunkt: Vladimir Petkovic. Zwischen 2014 und 2021 war er Trainer der Schweizer Nationalmannschaft, niemand stand öfter an deren Linie als Petkovic mit 78 Spielen und dem Einzug in den EM-Viertelfinal 2021 als Höhepunkt. Viele Spieler wie Granit Xhaka, Ricardo Rodriguez, Manuel Akanji oder Breel Embolo waren damals schon im Team.

Vladimir Petkovic spricht mit seinem Star Riyad Mahrez. Bild: keystone

Wer kommt sonst noch als Schweizer Gegner in Frage? Vor allem der Dritte der Gruppe G, der Ägypten, Iran, Belgien oder Neuseeland heissen wird. Zusammengezählt haben diese vier Teams eine Chance von 33 Prozent, auf die Schweiz zu treffen.

Die möglichen Schweizer Gegner und ihre Wahrscheinlichkeiten:

Das Portal «The Athletic» kommt auf sehr ähnliche Zahlen: Algerien ist zu 36 % der nächste Schweizer Gegner, Österreich zu 24 % und Ägypten zu 13 %.

Welcher Gegner wäre dir am liebsten? Algerien Österreich Ägypten Iran Ein anderes Team Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 636 Personen teilgenommen

Wieder Achtelfinal gegen Portugal?

Die Statistikfirma Opta hat mit ihrem Prognosemodell die restlichen Partien durchgespielt. Demzufolge würde die Schweiz zunächst auf den Iran treffen, sich zu 64 Prozent durchsetzen und anschliessend auf Portugal treffen – wie schon im WM-Achtelfinal vor vier Jahren, als sie eine schallende 1:6-Ohrfeige kassierte.

Wollen wir nicht mehr sehen: Niedergeschlagene Schweizer nach dem Out gegen Portugal 2022. Bild: keystone

Opta gibt dem Team von Murat Yakin aktuell eine Chance von 5,11 Prozent, den Final zu erreichen und eine Chance von 2,04 Prozent auf den WM-Titel. Sie ist damit nun doppelt so hoch, wie vor dem Turnier von Datahouse berechnet wurde.

Wecker stellen für die Nati

Während der nächste Gegner noch nicht bekannt ist, ist schon klar, dass es der Spielplan mit der Schweiz gut meint. Auch wenn sie den Gegner erst am Sonntag kennt, bleibt ihr bis zur Partie am Freitag genügend Zeit, um sich vorzubereiten.

Andere haben diesen Komfort nicht: Deutschland wird erst eineinhalb Tage vor dem Sechzehntelfinal wissen, auf wen es trifft. Einziger Wermutstropfen für die Nati-Fans in der Heimat ist die Anspielzeit: Das erste K.o.-Spiel wird um 5 Uhr (Schweizer Zeit) angepfiffen.