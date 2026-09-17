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17.09.2026, 11:4517.09.2026, 11:45
Nationaltrainer Murat Yakin hat sein erstes Kader nach der erfolgreichen WM, bei der die Schweiz bis in den Viertelfinal vorgestossen ist, nominiert. Der 52-Jährige setzt für die Spiele der Nations League wie erwartet gleich auf einige neue Gesichter. Dies wurde nicht zuletzt aufgrund der Nati-Rücktritte von Silvan Widmer, Noah Okafor und Christian Fassnacht notwendig.
bild: sfv
Unter anderem könnte Sion-Shootingstar Winsley Boteli in den Partien gegen Nordmazedonien, Schottland , Slowenien und nochmal Nordmazedonien zwischen dem 26. September und dem 6. Oktober zu seinem Debüt für die A-Nati kommen. Der 20-jährige Stürmer erzielte in den ersten acht Super-League-Partien fünf Tore und bereitete vier weitere vor. Boteli spielte ab der U17 in allen Juniorennationalteams der Schweiz, hätte aber auch für die Demokratische Republik Kongo spielen können.
«Die Schweiz war immer die Nummer 1 in meinem Herz», erklärte er vor einer guten Woche und stellte klar, dass ein Verbandswechsel nie ein Thema gewesen sei. «Ich warte auf die Nominierung», sagte der 20-Jährige der Walliser Zeitung «Le Nouvelliste». Nun ist diese Tatsache.
Winsley Boteli ist eines der Gesichter des Sittener Höhenflugs.Bild: keystone
Ebenfalls neu im Kader der Schweizer Nati ist Sascha Britschgi. Der 20-jährige Rechtsverteidiger spielt seit der letzten Saison für Parma in der Serie A. Der Luzern-Junior hat Wurzeln in Kamerun, durchlief aber wie Boteli die Schweizer U-Nationalteams. Mit einem Einsatz in der Nations League wäre er nur noch für die Schweiz spielberechtigt.
Auf Britschgis Position klafft spätestens seit Widmers Rücktritt aus dem Nationalteam eine Lücke. An der WM setzte Yakin auch auf Denis Zakaria und Luca Jaquez als rechter Teil der Viererkette. Auf der Position ist auch Zachary Athekame zu Hause. Der 21-Jährige kehrt wieder ins Aufgebot zurück. Der Genfer und Ex-YB-Profi wurde im Oktober 2025 schon mal nominiert, blieb aber ohne Einsatz. Nach einer Saison bei der AC Milan ist Athekame, der auch für Nigeria spielen könnte, derzeit an Olympique Lyon ausgeliehen.
Sascha Britschgi ist erstmals für die Schweizer A-Nati nominiert.Bild: keystone
Ebenfalls wieder im Kreis der Nati ist Alvyn Sanches von YB. Der Jungstar hat sich im März in einem Freundschaftsspiel mit der Nati gegen Nordirland bei seinem Debüt verletzt.
Mit diesen Namen will Yakin bei der Nati einen Umbruch einleiten. Die Erfolgsachse der WM um Goalie Gregor Kobel, die Innenverteidiger Manuel Akanji und Nico Elvedi sowie Mittelfeldregisseur Granit Xhaka bleibt vorerst aber selbstverständlich bestehen. Erst in der zweiten Woche des Zusammenzuges wird Breel Embolo zur Mannschaft stossen, da er für das erste Spiel ohnehin noch gesperrt ist.
In einer Pressekonferenz erklärt Yakin die Entscheide rund um das Kader für die Nations-League-Partien. Hier bist du im Ticker live dabei:
«Sein Wille und Einsatz ist überragend. Schön wäre es natürlich, ihn auch mal im Training der A-Nati zu sehen. Er muss jetzt den Rhythmus im internationalen Fussball annehmen, Leistung zeigen. Er wäre auch vor der WM ein Thema gewesen, wäre nun bei Ricardo Rodriguez oder Miro Muheim etwas passiert. Es geht nun auch um sein taktisches Verständnis – vom Willen her ist er sehr erfrischend.»
«Solange sie in ihren Klubs noch Leistung bringen, können auch wir auf sie zählen. Sie sind so eingespielt, da stimmt alles zwischen den beiden. Wenn sich aber ein Spieler aufdrängt, kann der auch mal zum Einsatz kommen. Zum Beispiel wird Ardon Jashari in den nächsten zwei Wochen sicher mal von Anfang an spielen.»
«Es ist eine schwierige Situation bei Milan. Ich hoffe, dass er da dranbleibt und sich durchsetzen kann. Er hat sich bei uns in einer wichtigen Quali-Situation verletzt und das Zentrum aus Granit Xhaka und Remo Freuler ist bei uns gesetzt. Aber wir schätzen ihn sehr, er gibt immer alles und ist ein echter Mannschaftsspieler. Im Klub hat er noch nicht das 100-prozentige Vertrauen, aber bei uns ist er gut aufgehoben und wir sind auch in der Pflicht, solche Spieler wieder aufzubauen.»
«Ich kenne Uran Bislimi sehr gut und schätze ihn als Spieler und Person sehr. Er hat enorme Qualitäten. Wir sind aber sehr gut aufgestellt im Zentrum. Er ist aber sehr nahe dran am Kader und ich habe mir überlegt, ihn zu nominieren. Ich habe ehrlich gesagt auf einen Transfer gehofft, da das nochmal etwas anderes ist, auf internationalem Niveau zu spielen. Für mich kommt er jederzeit infrage, falls im Zentrum etwas passieren sollte.»
«Wir haben ein klares System mit drei Offensiven, die aber sehr flexibel spielen. Er muss sich auch ein wenig an uns anpassen und wir werden sehen, ob er auch im Ein-Mann-Sturm spielen kann. Wir müssen sehen, wo er sich am wohlsten fühlt. Wir sehen ihn in der vordersten Reihe, wo er die Innenverteidiger beschäftigen kann. Aber es wird sich zeigen und wir werden uns auch an die Gegner anpassen.»
«Wir kennen die Problematik mit den Hotels und den Plätzen. St.Gallen war der einzige Trainingsort, der uns einen einwandfreien Platz geboten hat, aber da gab es die Kapazität von den Hotels nicht mit den ganzen Messen. So kurzfristig etwas zu organisieren, war jetzt schwierig. Die Schweiz hätte Priorität gehabt, aber mit der Türkei hat es jetzt optimal gepasst. Da wissen wir, die Plätze und Hotelanlagen sind perfekt.»
«Die Spieler, die wir aufgeboten haben, sind alle im Rhythmus – die einzige Ausnahme ist Ricardo Rodriguez. Miro hat noch kein Spiel gemacht, er ist zwar im Training, aber da hat es keinen Sinn gemacht, ihn aufzubieten. Er ist aber auf Pikett.»
«Die Leistung muss stimmen, der Charakter und auch das Momentum. Das hat er auf seiner Seite. Der kann ja aktuell von überall schiessen und wahrscheinlich das Tor treffen. Er kann Frische reinbringen, wie wir letztes Jahr auch bei Johan Manzambi gesehen kann. Wir können ihm nur die Plattform bieten, der Spieler muss es aber annehmen und umsetzen. Wir bereiten ihn auf solche Momente vor, sind aber auch darauf gespannt, wie die jungen Spieler das annehmen, wenn sie zum ersten Mal mit den Topcracks trainieren und dann im Spiel auflaufen.»
«Unser Ziel ist es immer, dass die Spieler, die wir nominieren, auch zum Einsatz kommen. Wir haben vier Spiele innert zwölf Tagen, da gehen wir davon aus, dass wir alle brauchen. Aber es liegt auch an ihnen, sich im Training aufzudrängen. Wir wollen Spiele gewinnen und werden nicht einfach Spieler einsetzen, damit sie an die Schweiz gebunden sind. Ich will von der ersten Sekunde an sehen, dass sie darauf brennen, nicht nur eingesetzt werden, sondern Spiele zu gewinnen.»
«Ich finde es absolut genial, um in so kurzer Zeit so viele Spieler kennenzulernen. Er wird ja schon ein A- und B-Team im Kopf haben. Aber so lernt er mal viel von seinen Spielern kennen.»
«Wir standen ständig in Kontakt, hofften natürlich darauf, dass er vor der Länderspielpause wieder zum Einsatz kommt. Er war lange verletzt und wir haben nicht mit ihm gerechnet. Wichtig ist, dass er zu 100 Prozent fit ist. Ob wir ihn dann von Anfang an bringen können oder nicht, werden wir dann sehen. Aber er ist 100 Prozent fit und das hat er uns auch gesagt. Aston Villa war da auch sehr gentleman-like und hat gesagt, dass es besser sei, wenn er bei uns trainiert und spielt.»
«Das Gespräch war sehr positiv und ehrlich. Wir haben unsere Perspektive aufgezeigt, aber bei ihm ist es eine spezielle Situation, weil er schon seit vier Jahren in Italien ist und sich dort einen Lebensmittelpunkt aufgebaut hat. Uns war wichtig, unsere Seite aufzuzeigen und alles zu tun, ihn für die A-Nati zu gewinnen. Er hat 34 Spiele für die U-Teams gemacht, war Captain. Jetzt werden wir sehen, wie sich seine Zukunft entwickelt, ob er bei Italien wirklich nominiert wird. Aber von ihm war es ein Herzensentscheid und das können wir nicht beeinflussen. Wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft, dass es ein richtiger Entscheid war.»
«Grundsätzlich gilt: Die jungen Spieler müssen sich über Leistung spielen. Wenn einer so viele Tore und Assists in so kurzer Zeit erzielt, ist er bei uns natürlich ein Thema. Wenn er sich dann für ein anderes Land entscheidet, können wir nicht so viel machen. Winsley Boteli hat sich aber bekannt – nicht nur mir gegenüber am Telefon, sondern auch öffentlich – und solche Spieler brauchen wir. Das macht auch als Trainer Freude, wenn ein Spieler 100 Prozent dabei ist und für unser Land spielen will. Solche Spieler haben die Nomination dann auch verdient.»
«Das ist natürlich für den U21-Trainer immer so ein Thema. Alex ist aber sehr gelassen und sieht auch, dass er nun anderen Spielern die Chance geben kann.»
«Es ist sehr erfreulich, dass wir in Sascha Britschgi und Zachary Athekame zwei junge Rechtsverteidiger haben, die international Leistung zeigen konnten und jetzt ihr Debüt geben könnten. Auch Deniz Zakaria wäre einsatzbereit hinten rechts. Solche Spieler braucht es im Team.
Hinten links haben wir Ricardo Rodriguez, der so erfahren ist und in der Nati immer Leistung zeigt. Und die beiden Jungen kann ich hinten auf beiden Seiten bringen.»
«Ich bin nicht so versiert, was Social Media betrifft. Ich sehe ja die Jungs: Da kommt ein Post und sofort wird geliket, bevor sie es ganz gelesen haben. Ich habe einige gefragt, was sie dazu meinen. Für einige ging es mehr darum, ihm bei seinem Rücktritt beizustehen und nicht den ganzen Inhalt zu unterstützen.»
«Das ist ein fortlaufender Prozess. Mehrere unserer Spieler haben vor drei Jahren noch in der U21-EM gespielt. Es geht nicht darum, einfach zu verjüngen, sondern darum, die guten Spieler schon zu integrieren. Es gibt den Ausnahmefall Johan Manzambi, der direkt auf diesem Niveau hilft, andere brauchen vielleicht ein paar Spiele. Wir bieten die jungen Spieler nicht auf und erwarten direkt etwas Spezielles.»
«Jeder kann sich über Leistung wieder empfehlen. Für jeden gilt das Gleiche. Das Schöne ist ja, dass wir auf der Position junge Konkurrenzspieler haben, die unbedingt dabei sein und für unser Land spielen wollen. Sie stellen nicht ihren persönlichen Erfolg in den Vordergrund. Ich freue mich auf diese Spieler, da ich auf sie zählen kann.»
«Ich weiss nicht, welche Zusagen oder Abmachungen nicht eingehalten wurden. Im März und bei der Nomination fürs WM-Kader war er verletzt und andere Spieler waren weiter. Er hat die Chance bekommen zu spielen und ich habe seine Leistungen beurteilt. Alles andere kann ich nicht einschätzen und ist unwichtig für mich.»
«Ich bin grundsätzlich ein Fan davon, wenn ein Spieler sich über seine Leistung äussert und sich ins Team integriert. ich war mit seiner defensiven Leistung nicht zufrieden und das zählt für mich. Darüber kann man mit mir jederzeit diskutieren, ansonsten habe ich genug Spieler. Alle, die in den letzten fünf Jahren mit mir zusammengearbeitet haben, haben das irgendwo verdient. Man kann mit mir immer diskutieren, wenn es unter vier Augen geschieht. Ein Gang an die Öffentlichkeit hat bei mir nie positive Wirkung gehabt. Nun haben andere Spieler neue Chancen.»
Breel Embolo wird nach seiner Roten Karte im WM-Viertelfinal gegen Argentinien für die erste Partie gesperrt fehlen und deshalb noch ein Spiel mit Atlanta absolvieren. Erst danach rückt er in die Nati ein.
«Früher hat man das als bessere Freundschaftsspiele betrachtet, aber das gilt mit der neuen Auflage nicht. Wir wollen einerseits aufsteigen wieder in Liga A, aber auch für die Auslosung in der EM-Qualifikation in Topf 2 bleiben, um uns da die beste Ausgangslage zu erarbeiten.»
Einerseits geht es für die Schweiz in der Nations League darum, in der Setzliste für die EM-Qualifikation möglichst weit oben zu bleiben. Andererseits würde ein Sieg in der Nations League der Schweiz einen direkten Playoffplatz sichern.
«Wir wollen jedes Spiel gewinnen und auch die Gruppe gewinnen. Es ist eine interessante Konstellation mit interessanten Gegnern, die wir nutzen wollen, um junge Spieler zu integrieren.»
Nationaltrainer Murat Yakin gibt sein erstes Kader nach der erfolgreichen WM, bei der die Schweiz bis in den Viertelfinal vorgestossen ist, bekannt. Für die vier Nations-League-Spiele vom 26. September bis zum 6. Oktober nominiert der 52-Jährige einige neue Namen. In einer Pressekonferenz erklärt er seine Entscheidungen. Hier bist du live dabei!