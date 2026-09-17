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Yakin über Botelis Rolle in der Nati: «Er muss sich ein wenig an uns anpassen»

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Nationaltrainer Murat Yakin hat sein erstes Kader nach der erfolgreichen WM, bei der die Schweiz bis in den Viertelfinal vorgestossen ist, nominiert. Der 52-Jährige setzt für die Spiele der Nations League wie erwartet gleich auf einige neue Gesichter. Dies wurde nicht zuletzt aufgrund der Nati-Rücktritte von Silvan Widmer, Noah Okafor und Christian Fassnacht notwendig.

bild: sfv

Unter anderem könnte Sion-Shootingstar Winsley Boteli in den Partien gegen Nordmazedonien, Schottland , Slowenien und nochmal Nordmazedonien zwischen dem 26. September und dem 6. Oktober zu seinem Debüt für die A-Nati kommen. Der 20-jährige Stürmer erzielte in den ersten acht Super-League-Partien fünf Tore und bereitete vier weitere vor. Boteli spielte ab der U17 in allen Juniorennationalteams der Schweiz, hätte aber auch für die Demokratische Republik Kongo spielen können.

«Die Schweiz war immer die Nummer 1 in meinem Herz», erklärte er vor einer guten Woche und stellte klar, dass ein Verbandswechsel nie ein Thema gewesen sei. «Ich warte auf die Nominierung», sagte der 20-Jährige der Walliser Zeitung «Le Nouvelliste». Nun ist diese Tatsache.

Winsley Boteli ist eines der Gesichter des Sittener Höhenflugs. Bild: keystone

Ebenfalls neu im Kader der Schweizer Nati ist Sascha Britschgi. Der 20-jährige Rechtsverteidiger spielt seit der letzten Saison für Parma in der Serie A. Der Luzern-Junior hat Wurzeln in Kamerun, durchlief aber wie Boteli die Schweizer U-Nationalteams. Mit einem Einsatz in der Nations League wäre er nur noch für die Schweiz spielberechtigt.

Auf Britschgis Position klafft spätestens seit Widmers Rücktritt aus dem Nationalteam eine Lücke. An der WM setzte Yakin auch auf Denis Zakaria und Luca Jaquez als rechter Teil der Viererkette. Auf der Position ist auch Zachary Athekame zu Hause. Der 21-Jährige kehrt wieder ins Aufgebot zurück. Der Genfer und Ex-YB-Profi wurde im Oktober 2025 schon mal nominiert, blieb aber ohne Einsatz. Nach einer Saison bei der AC Milan ist Athekame, der auch für Nigeria spielen könnte, derzeit an Olympique Lyon ausgeliehen.

Sascha Britschgi ist erstmals für die Schweizer A-Nati nominiert. Bild: keystone

Ebenfalls wieder im Kreis der Nati ist Alvyn Sanches von YB. Der Jungstar hat sich im März in einem Freundschaftsspiel mit der Nati gegen Nordirland bei seinem Debüt verletzt.

Mit diesen Namen will Yakin bei der Nati einen Umbruch einleiten. Die Erfolgsachse der WM um Goalie Gregor Kobel, die Innenverteidiger Manuel Akanji und Nico Elvedi sowie Mittelfeldregisseur Granit Xhaka bleibt vorerst aber selbstverständlich bestehen. Erst in der zweiten Woche des Zusammenzuges wird Breel Embolo zur Mannschaft stossen, da er für das erste Spiel ohnehin noch gesperrt ist.



In einer Pressekonferenz erklärt Yakin die Entscheide rund um das Kader für die Nations-League-Partien. Hier bist du im Ticker live dabei: