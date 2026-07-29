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Knapper Sieg im Quali-Hinspiel: Blamiert sich Lugano im Kosovo?

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Der FC Lugano bestreitet sein Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League bereits am Mittwoch. In der kosovarischen Hauptstadt Pristina müssen die Tessiner gegen den KF Dukagjini einen 1:0-Vorsprung verteidigen, um das Ziel Gruppenphase weiter am Leben zu halten. Im Erfolgsfall sind zwei weitere Qualifikationsrunden zu absolvieren, um die Ligaphase des Europacups zu erreichen.

Anpfiff ist bereits um 16.30 Uhr. Hier kannst du das Spiel im Liveticker und im Stream vom RSI verfolgen. (nih/sda)