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Dukagjini – FC Lugano live: Conference-League-Quali in Ticker und Stream

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Knapper Sieg im Quali-Hinspiel: Blamiert sich Lugano im Kosovo?

29.07.2026, 15:3729.07.2026, 15:37

Der FC Lugano bestreitet sein Rückspiel in der 2. Qualifikationsrunde der Conference League bereits am Mittwoch. In der kosovarischen Hauptstadt Pristina müssen die Tessiner gegen den KF Dukagjini einen 1:0-Vorsprung verteidigen, um das Ziel Gruppenphase weiter am Leben zu halten. Im Erfolgsfall sind zwei weitere Qualifikationsrunden zu absolvieren, um die Ligaphase des Europacups zu erreichen.

Anpfiff ist bereits um 16.30 Uhr. Hier kannst du das Spiel im Liveticker und im Stream vom RSI verfolgen. (nih/sda)

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Zug oder Leonardo Genoni als «Beruhigungspille»
Die Verpflichtung eines dritten (!) ausländischen Verteidigers ist noch kein Grund zur Beruhigung. Aber die Verlängerung mit Leonardo Genoni wird Zugs aufgewühltes Universum wenigstens für eine kurze Zeit beruhigen.
Wir müssen einmal die Namen aufzählen, um zu verstehen, wie reich Zug von den Hockey-Göttern an helvetischen Verteidigern gesegnet ist: Livio Stadler, Raphael Diaz, Mischa und Tobias Geisser, Samuel Guerra, Elia Riva, Eric Schneller und Nic Balestra. Sie hätten alle auch bei anderen NL-Teams einen Platz. In Zugs Abwehr steckt die unbezahlbare Erfahrung aus mehr als 500 Junioren-Länderspielen, 200 Länderspielen, 22 Junioren-Weltmeisterschaften und 11 Weltmeisterschaften – für die Schweiz.
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