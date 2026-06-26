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Paraguay – Australien & Türkei – USA: WM 2026 live in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

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Noch keine Tore zwischen Paraguay und Australien – Türkei führt gegen die USA

26.06.2026, 03:3126.06.2026, 04:35

Die Live-Tabelle:

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Paraguay und Australien gehen mit je drei Punkten ins letzte Gruppenspiel. Die Australier haben die bessere Tordifferenz und daher reicht ihnen ein Unentschieden zum zweiten Platz. Jedoch ist dennoch fraglich, wie sehr Paraguay auf Sieg spielen wird. Schliesslich würde den Südamerikanern ein Unentschieden ebenfalls zur Qualifikation für die K.o.-Phase reichen. Es droht also ein ziemlich langweiliges Spiel.

Im zweiten Duell der Gruppe D geht es um gar nichts mehr. Gruppensieger USA spielt mit dem zweiten Anzug gegen die bereits ausgeschiedene Türkei, die immerhin noch Wiedergutmachung betreiben möchte.

Beide Spiele siehst du hier im Liveticker und Paraguay – Australien zudem im SRF-Stream. (nih)

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