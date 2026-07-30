sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Benfica – FC St.Gallen live: Europa-League-Quali in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Überrascht der FCSG in der Europa-League-Quali auch bei Benfica? ++ Sion erhöht gegen BATE

30.07.2026, 19:5030.07.2026, 20:53

Der FC St.Gallen in der Qualifikation zur Europa League und der FC Sion in der Ausscheidung für die Conference League stehen am Donnerstagabend im Europacup-Einsatz.

Der FC St.Gallen tritt in Lissabon gegen Benfica an und nimmt eine 2:1-Führung aus dem Hinspiel mit in die Begegnung. Der FC Sion empfängt im ersten Europacup-Heimspiel im Tourbillon seit mehr als zehn Jahren BATE Borissow aus Belarus. Diese zwei Teams trennten sich vor einer Woche im Hinspiel 1:1.

Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FCSG siehst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. Die Partie von Sion gegen BATE Borissow beginnt bereits 20.15 Uhr. (nih/sda)

«Wir haben nichts zu verlieren»: FCSG freut sich auf Highlight-Spiel bei Benfica
Europäische Fussballverbände beschliessen WM-Boykott als Reaktion auf FIFA-Pläne
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Schweizer Fussballer haben im Europacup triumphiert
1 / 12
Diese Schweizer Fussballer haben im Europacup triumphiert

Champions League 2022/23: Manuel Akanji leitet beim 1:0-Erfolg von Manchester City gegen Inter Mailand das Siegtor durch Rodri vor.
quelle: ap / antonio calanni
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Eisbären im Zoo Prag kriegen Abkühlung
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Führte dieses FIFA-Schreiben zum UEFA-Boykott? Neue Details zu Plänen enthüllt
Die europäischen Fussballverbände begründen ihren WM-Boykott mit der Furcht, dass sich der Sport durch den geplanten Teilverkauf der WM-Rechte für immer verändern würde. Grund dafür war womöglich auch ein Schreiben der FIFA und der Bank J.P. Morgan.
Eine WM ohne europäische Beteiligung? Das könnte drohen, wenn die FIFA an ihren Plänen festhält, einen Teil der kommerziellen Rechte an Fussball-Weltmeisterschaften an private Investoren zu verkaufen. Denn die UEFA hat beschlossen, alle FIFA-Wettbewerbe zu boykottieren, solange dieses Vorhaben nicht begraben wird.
Zur Story