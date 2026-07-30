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Überrascht der FCSG in der Europa-League-Quali auch bei Benfica? ++ Sion erhöht gegen BATE

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Der FC St.Gallen in der Qualifikation zur Europa League und der FC Sion in der Ausscheidung für die Conference League stehen am Donnerstagabend im Europacup-Einsatz.

Der FC St.Gallen tritt in Lissabon gegen Benfica an und nimmt eine 2:1-Führung aus dem Hinspiel mit in die Begegnung. Der FC Sion empfängt im ersten Europacup-Heimspiel im Tourbillon seit mehr als zehn Jahren BATE Borissow aus Belarus. Diese zwei Teams trennten sich vor einer Woche im Hinspiel 1:1.

Das Spiel zwischen Benfica Lissabon und dem FCSG siehst du hier ab 21 Uhr im Liveticker und im Stream vom SRF. Die Partie von Sion gegen BATE Borissow beginnt bereits 20.15 Uhr. (nih/sda)