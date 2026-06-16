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Wie viele Tore schiesst Braut Haaland? Norwegen startet gegen Irak in die WM

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Dank Spielern wie Erling Haaland, der auf seinem Nationaltrikot auch den Nachnamen seiner Mutter «Braut» trägt, Martin Ödegaard oder Alexander Sörloth zählt Norwegen an der WM zu den Geheimfavoriten. In der Startformation beim ersten Auftritt an einer Weltmeisterschaft seit 1998 stehen zehn Spieler, die in einer Topliga unter Vertrag stehen. Dazu kommt Fredrik Aursnes von Benfica Lissabon.

Kein Wunder ist Norwegen zum WM-Auftakt haushoher Favorit gegen den Irak, der sich erst über die interkontinentalen Playoffs mit einem 2:1-Sieg gegen Bolivien für das Turnier in Nordamerika qualifiziert hat. Alle fragen sich nur, wie viele Tore Erling Haaland und Co. schiessen. Aber die Skandinavier wären nicht der erste Favorit, der sich schwertut.

Das Spiel hier ab 0 Uhr Schweizer Zeit im Liveticker und im SRF-Stream. (nih)