freundlich20°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Irak gegen Norwegen mit Haaland – die WM 2026 live in Ticker und TV

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Wie viele Tore schiesst Braut Haaland? Norwegen startet gegen Irak in die WM

16.06.2026, 23:1216.06.2026, 23:12

Dank Spielern wie Erling Haaland, der auf seinem Nationaltrikot auch den Nachnamen seiner Mutter «Braut» trägt, Martin Ödegaard oder Alexander Sörloth zählt Norwegen an der WM zu den Geheimfavoriten. In der Startformation beim ersten Auftritt an einer Weltmeisterschaft seit 1998 stehen zehn Spieler, die in einer Topliga unter Vertrag stehen. Dazu kommt Fredrik Aursnes von Benfica Lissabon.

Kein Wunder ist Norwegen zum WM-Auftakt haushoher Favorit gegen den Irak, der sich erst über die interkontinentalen Playoffs mit einem 2:1-Sieg gegen Bolivien für das Turnier in Nordamerika qualifiziert hat. Alle fragen sich nur, wie viele Tore Erling Haaland und Co. schiessen. Aber die Skandinavier wären nicht der erste Favorit, der sich schwertut.

Das Spiel hier ab 0 Uhr Schweizer Zeit im Liveticker und im SRF-Stream. (nih)

Darum steht bei Erling Haaland an der WM ein (leicht) anderer Name auf dem Trikot
Mbappé führt Frankreich zum Sieg gegen den Senegal und ist Rekordtorschütze
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 41
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Da zappelt ein Fisch Muri im Netz
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schottland-Fans feiern im Baseballstadion
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Amorim übernimmt die AC Milan +++ Toppmöller wird Trainer in Lens
Keinen wichtigen Wechsel und kein spannendes Gerücht mehr verpassen: Hol dir jetzt den watson-Transfer-Push! So einfach geht's:
Zur Story