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Das Spiel ist um eine Stunde verschoben – Mexiko wartet im WM-Achtelfinal auf England

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England trifft im WM-Achtelfinal als Favorit auf Gastgeber Mexiko. Doch die Lateinamerikaner haben eine Geheimwaffe: die Höhe des Aztekenstadions, das auf 2240 Meter über Meer liegt. Für die Gegner ist es ein hartes Pflaster, hat Mexiko doch nur zwei von 89 Spielen dort verloren. Selten waren die Gegner aber vom Kaliber Englands. Um dem eigenen Team einen zusätzlichen Vorteil zu verschaffen, haben einige mexikanische Fans in der Nacht vor dem Spiel ordentlich Radau vor dem Hotel der Engländer gemacht.

Wie kommt das Team von Trainer Thomas Tuchel mit den schwierigen Umständen zurecht? Hier siehst du es ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream.