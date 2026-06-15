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Elfenbeinküste gegen Ecuador – die WM 2026 live in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

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Ivorische Zauberer gegen Ecuadors Mauerspezialisten – wer setzt sich durch?

15.06.2026, 00:1915.06.2026, 00:19

Während die Elfenbeinküste mit Offensivstars wie Yan Diomande (Leipzig), Elye Wahi (Nice), oder auch Routinier Nicolas Pépé (Villarreal) aufwartet, befinden sich die Kronjuwelen bei Ecuador in der Defensive: Willian Pacho (PSG) und Piero Hincapié (Arsenal) bilden zwei Drittel der Dreierkette und davor soll Moises Caicedo (Chelsea) abräumen. In der WM-Qualifikation führte das in 18 Spielen zu acht torlosen Unentschieden und Platz 2 in Südamerika.

Das zweite Spiel der Gruppe E – zum Auftakt bezwang Deutschland Curaçao 7:1 – beginnt um 1 Uhr Schweizer Zeit und findet in Philadelphia statt. Hier bist du im Liveticker und im SRF-Stream live dabei. (nih)

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