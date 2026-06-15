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Ivorische Zauberer gegen Ecuadors Mauerspezialisten – wer setzt sich durch?
Während die Elfenbeinküste mit Offensivstars wie Yan Diomande (Leipzig), Elye Wahi (Nice), oder auch Routinier Nicolas Pépé (Villarreal) aufwartet, befinden sich die Kronjuwelen bei Ecuador in der Defensive: Willian Pacho (PSG) und Piero Hincapié (Arsenal) bilden zwei Drittel der Dreierkette und davor soll Moises Caicedo (Chelsea) abräumen. In der WM-Qualifikation führte das in 18 Spielen zu acht torlosen Unentschieden und Platz 2 in Südamerika.
Das zweite Spiel der Gruppe E – zum Auftakt bezwang Deutschland Curaçao 7:1 – beginnt um 1 Uhr Schweizer Zeit und findet in Philadelphia statt. Hier bist du im Liveticker und im SRF-Stream live dabei. (nih)
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