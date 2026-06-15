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WM 2026: ManUniteds Diallo schiesst Elfenbeinküste zu Sieg gegen Ecuador

Ivory Coast&#039;s Ibrahim Sangare (18) carries teammate Amad Diallo (15) as they celebrate following their win in their World Cup Group E soccer match against Ecuador in Philadelphia, Sunday, June 14 ...
Siegtorschütze Amad Diallo wird von Ibrahim Sangaré nach dem Schlusspfiff kurzerhand geschultert.Bild: keystone
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ManUniteds Diallo knackt Ecuador-Abwehr spät – Elfenbeinküste siegt auch dank Lattenglück

15.06.2026, 00:1915.06.2026, 03:14

Die Elfenbeinküste gewinnt in Philadelphia gegen Ecuador dank eines Tors von Amad Diallo 25 Sekunden vor Ablauf der regulären 90 Minuten mit 1:0. Ecuador verliert erstmals seit fast zwei Jahren wieder ein Länderspiel.

Ecuador hatte zweimal grosses Pech.Video: SRF

Elfenbeinküste - Ecuador 1:0 (0:0)
Philadelphia. 68'274 Zuschauer. SR Letexier.
Tor: 90. Diallo 1:0.
Elfenbeinküste: Yahia Fofana; Doué (89. Kossounou), Singo, Agbadou, Konan; Yan Diomande, Kessie, Seko Fofana (77. Sangaré), Touré (56. Diallo); Pépé (77. Inao Oulaï), Wahi (56. Bonny).
Ecuador: Galíndez; Franco (62. Porozo), Ordoñez, Pacho, Hincapié; Yeboah (62. Preciado), Moisés Caicedo, Vite, Minda (56. Angulo); Plata, Enner Valencia (77. Rodríguez).
Verwarnungen: 28. Fofana. 38. Kessie. 40. Doué. 73. Porozo. (nih/sda)

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Während die Elfenbeinküste mit Offensivstars wie Yan Diomande (Leipzig), Elye Wahi (Nice), oder auch Routinier Nicolas Pépé (Villarreal) aufwartet, befinden sich die Kronjuwelen bei Ecuador in der Defensive: Willian Pacho (PSG) und Piero Hincapié (Arsenal) bilden zwei Drittel der Dreierkette und davor soll Moises Caicedo (Chelsea) abräumen. In der WM-Qualifikation führte das in 18 Spielen zu acht torlosen Unentschieden und Platz 2 in Südamerika.

Das zweite Spiel der Gruppe E – zum Auftakt bezwang Deutschland Curaçao 7:1 – beginnt um 1 Uhr Schweizer Zeit und findet in Philadelphia statt. Hier bist du im Liveticker und im SRF-Stream live dabei. (nih)

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