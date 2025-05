Mit PSG und Inter Mailand stehen die beiden möglicherweise besten Teams der K.o.-Phase in den Finals. Die Nerazzurri brillierten schon in der Vorrunde mit sechs Siegen und nur einer Niederlage aus den acht Partien, ab den Achtelfinals setzte sich das Team von Trainer Simone Inzaghi nacheinander gegen Feyenoord Rotterdam, Bayern München und den FC Barcelona durch. Besonders die spektakulären Halbfinals, die nach 90 Minuten beide 3:3 endeten, bleiben in Erinnerung. Im Rückspiel in Mailand erzielte Davide Frattesi in der 99. Minute dann den entscheidenden Treffer.

PSG schaffte es nach einem schwachen Start hingegen erst dank eines starken Finishs mit drei Siegen in die K.o.-Phase, wo das Team von Trainer Luis Enrique aber immer stärker wurde. In der Zwischenrunde wurde Stade Brest deklassiert, anschliessend Liverpool, Aston Villa und Arsenal aus dem Weg geräumt.