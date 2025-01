Odermatt verpasst den Sieg auf der Streif – mit Monney führt ein anderer Schweizer

Liveticker

Odermatt auf der Streif neben dem Podest – Monney hält allen Angriffen stand

Die Startliste

11 Justin Murisier SUI

12 Dominik Paris ITA

13 Cameron Alexander CAN

14 Bryce Bennett USA

15 Ryan Cochran-Siegle USA

16 Daniel Hemetsberger AUT

17 Marco Kohler SUI

18 Maxence Muzaton FRA

19 Otmar Striedinger AUT

20 James Crawford CAN

21 Lars Rösti SUI

22 Adrian Smiseth Sejersted NOR

23 Adrien Theaux FRA

24 Christof Innerhofer ITA

25 Elian Lehto FIN

26 Nils Alphand FRA

27 Jared Goldberg USA

28 Brodie Seger CAN

29 Sam Morse USA

30 Romed Baumann GER



32 Arnaud Boisset SUI

34 Stefan Eichberger AUT

40 Livio Hiltbrand SUI

50 Alessio Miggiano SUI



Vor der Hahnenkamm-Abfahrt sind alle Augen auf Marco Odermatt gerichtet. Der beste Skirennfahrer der Gegenwart versucht, erstmals das prestigeträchtigste Weltcuprennen überhaupt zu gewinnen.

Die Form des 27-jährigen Nidwaldners stimmt. Gestern hat Odermatt in Kitzbühel den Super-G gewonnen. Schlägt er auf der Streif auch in der Abfahrt zu, wäre es in dieser Disziplin sein dritter Saisonsieg nach Val Gardena und Wengen.

Der grösste Herausforderer kommt aus dem eigenen Lager. Der Berner Oberländer Franjo von Allmen ist der Senkrechtstarter des Winters. In den letzten drei Abfahrten belegte er Rang 2, im Super-G gestern trotz eines gravierenden Fehlers wurde er Vierter.

(ram)