Weltcup-Abfahrt in Garmisch-Partenkirchen 1. Federica Brignone ITA

2. Sofia Goggia ITA +0,01

3. Corinne Suter SUI +0,19

4. Breezy Johnson USA +0,25

5. Lara Gut-Behrami SUI +0,37 Die weiteren Schweizerinnen:

17. Michelle Gisin +1,27

23. Priska Ming-Nufer +1,60

28. Delia Durrer +2,17

30. Joana Hählen +2,56

Out u.a.: Lindsey Vonn USA, Nina Ortlieb AUT, Ricarda Haaser AUT.

Corinne Suter zufrieden: Sie schafft es aufs Podest. Bild: keystone

Suter Dritte bei italienischem Doppelsieg – Ortlieb schwer gestürzt, auch Vonn out

Corinne Suter setzt ihren Steigerungslauf in Garmisch-Partenkirchen fort. Die Schwyzerin fährt in der letzten Abfahrt vor der WM auf den 3. Platz, zwei Ränge vor der Tessinerin Lara Gut-Behrami.

Einzig die Italienerinnen Federica Brignone (1.) und Sofia Goggia (2.) meisterten die Kandahar-Piste besser als Corinne Suter. Brignone, die ihren Rekord als älteste Weltcupsiegerin mit ihrem zweiten Abfahrtssieg weiter in die Höhe schraubte und die Führung im Gesamtweltcup ausbaute, verwies ihre Landsfrau Goggia um eine Hundertstelsekunde auf den 2. Platz. Die Differenz zu Suter betrug 19 Hundertstel.

Brignone feierte ihren fünften Saisonsieg; erfolgreicher war die 34-jährige Mailänderin einzig in der Vorsaison (sechs Siege). Für Suter war es nach den Rängen 21, 19, 10, 15, 8 und 5 seit dem Comeback im Dezember nach dem schweren Sturz in Cortina d'Ampezzo in der Vorsaison der zweite Podestplatz in Folge. Schon im Super-G in Cortina war sie zuletzt Dritte.

Brignone strahlt auf dem Thron der Leaderin. Bild: keystone

Suters WM-Fahrplan stimmt

«Ich bin nicht ganz zufrieden mit der Fahrt, bei der Einfahrt in den Steilhang hat es mir die Ski ein bisschen der Einfahrt in den Steilhang hat es mir die Ski ein bisschen ‹verschlagen›. Aber im Vergleich zum Training am Freitag gelang mir eine grosse Steigerung», sagte Suter im SRF-Interview.

Im Abschlusstraining hatte Suter tags zuvor noch fast zwei Sekunden auf Goggia verloren. Dass sie ein Jahr nach dem Sturz in Cortina wieder um die Podestplätze fahren kann, sei erfreulich: «Ab und zu bin ich noch zu wenig frei im Kopf. Doch ich bin zufrieden mit dem, wo ich jetzt stehe.»

Schwerer Sturz von Ortlieb

18 Hundertstel hinter Suter klassierte sich Lara Gut-Behrami bei der WM-Generalprobe im 5. Rang. Wegen eines Sturzes von Nina Ortlieb – die Teamkollegin von Rädler und Hütter, die sich eben erst von einem Schien- und Wadenbeinbruch zurückgekämpft hatte, landete in den Fangnetzen, schrie vor Schmerzen auf und musste mit dem Helikopter abtransportiert werden – war das Rennen nach 20 Fahrerinnen länger unterbrochen.

Ortliebs Schreie gingen durch Mark und Bein. Bild: srf

Schon das Training vom Freitag war von einem schweren Sturz geprägt. Die Tschechin Tereza Nova zog sich dabei eine schwere Kopfverletzung zu und wird derzeit im Spital intensivmedizinisch betreut.

Restliche Schweizerinnen ohne Exploit

Dass gute Zeiten auch nach dem Unterbruch möglich waren, bewiesen allen voran zwei Amerikanerinnen. Breezy Johnson kam als Vierte bis auf sechs Hundertstel an Suter herankam, Lauren Macuga reihte sich knapp hinter Gut-Behrami an sechster Stelle ein. Lindsey Vonn indes verpasste nach mässigen Zwischenzeiten ein Tor.

Michelle Gisin (17.), Priska Ming-Nufer (23.), Delia Durrer (28.) und Joana Hählen (30.) verpassten die die Selektionsvorgaben von Swiss-Ski für die WM-Abfahrt im Februar in Saalbach-Hinterglemm auch im letzten Anlauf. Erfüllt haben die Vorgaben somit einzig Suter, Gut-Behrami und die in Garmisch pausierende Malorie Blanc. (ram/sda)