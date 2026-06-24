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Kroatien steht gegen Panama schon unter Druck – eine Niederlage ist verboten

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Kroatien trifft in seinem 2. Gruppenspiel der Fussball-WM 2026 in Nordamerika auf Panama. Und das Team um Routinier Luka Modric steht bereits gehörig unter Druck. Denn eine Niederlage dürfen sich die Kroaten nicht erlauben, ansonsten wäre der Finalist von 2018 und Dritte von 2022 bereits ausgeschieden. Panama zeigte zum Auftakt gegen Ghana lange eine gute Leistung, unterlag am Ende aber wegen eines Gegentors in der Nachspielzeit 0:1.

Das Spiel kannst du hier ab 1 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih)