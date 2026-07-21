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Champions League: Thun gegen Dinamo Zagreb live im Ticker und Stream

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Thun startet in die CL-Qualifikation: Die erste Hürde heisst Dinamo Zagreb

21.07.2026, 19:00
  • Der FC Thun startet am Dienstagabend mit einem Heimspiel in die Qualifikation für die Champions League. Der Schweizer Meister trifft auf den kroatischen Meister Dinamo Zagreb, das wohl härteste mögliche Los in der 2. Qualifikationsrunde. Anpfiff ist um 20.00 Uhr, das Rückspiel findet eine Woche später in Zagreb statt.
  • Im Erfolgsfall trifft Thun in der nächsten Qualifikationsrunde auf den färöischen Meister Klaksvik oder Kauno Zalgiris aus Litauen. Die Partie kann live bei watson im Stream oder Ticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
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