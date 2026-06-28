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Portugal verpasst Führung gegen Kolumbien nur knapp – Usbekistan gegen DR Kongo vorn

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Weil Cristiano Ronaldo und Portugal zum Auftakt gegen die DR Kongo gepatzt haben, brauchen sie nun einen Sieg gegen Kolumbien, um sich den 1. Platz zu sichern. Das Team um Bayern-Star Luis Diaz überzeugte bisher jedoch offensiv wie defensiv und hat in Miami den klaren Heimvorteil. Im Stadion dürften mehrheitlich Fans aus Kolumbien sein. Der Erste der Gruppe K trifft auf einen Gruppendritten und wäre im Achtelfinal ein möglicher Gegner der Schweiz, der Zweite auf Kroatien.

Das Parallelspiel der Gruppe K betrifft auch die Schweizer Nati. Wenn die DR Kongo nämlich nicht gegen Usbekistan gewinnt, steht der Iran als Gegner für den Sechzehntelfinal fest.

Beide Partien kannst du hier ab 1.30 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih)