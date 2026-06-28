klar24°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Kolumbien – Portugal & DR Kongo – Usbekistan live in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Portugal verpasst Führung gegen Kolumbien nur knapp – Usbekistan gegen DR Kongo vorn

28.06.2026, 00:1228.06.2026, 02:11

Weil Cristiano Ronaldo und Portugal zum Auftakt gegen die DR Kongo gepatzt haben, brauchen sie nun einen Sieg gegen Kolumbien, um sich den 1. Platz zu sichern. Das Team um Bayern-Star Luis Diaz überzeugte bisher jedoch offensiv wie defensiv und hat in Miami den klaren Heimvorteil. Im Stadion dürften mehrheitlich Fans aus Kolumbien sein. Der Erste der Gruppe K trifft auf einen Gruppendritten und wäre im Achtelfinal ein möglicher Gegner der Schweiz, der Zweite auf Kroatien.

Das Parallelspiel der Gruppe K betrifft auch die Schweizer Nati. Wenn die DR Kongo nämlich nicht gegen Usbekistan gewinnt, steht der Iran als Gegner für den Sechzehntelfinal fest.

Beide Partien kannst du hier ab 1.30 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih)

Kommentar
Was das Verrückteste an der Debatte «Ronaldo vs. Messi» ist
Mehr zur WM 2026:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026
1 / 95
Die besten Bilder der Fussball-WM 2026

Über welche Szene sich diese Fans wohl gerade amüsieren?
quelle: keystone / mohamed hossam
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sandro Feuillet: «Jedes Trikot erzählt eine Geschichte»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Endlich – der Tausch Connor Hughes gegen Romain Loeffel ist vollzogen
Es ist vollbracht, die längsten Transferverhandlungen unserer Geschichte sind abgeschlossen und der SC Bern hat sein Torhüterproblem gelöst: Connor Hughes wechselt im Tausch mit Verteidiger Romain Loeffel von Lausanne nach Bern. Aber es gibt beim SCB eine bange Frage.
Die Lösung des Torhüterproblems durch ein Tauschgeschäft hat sich seit unserer ersten Story zum Thema am 10. Januar (Grosses Kino beim SCB – «Nullnummern» und Dealen mit Lausanne) über gut fünf Monate hingezogen.
Zur Story