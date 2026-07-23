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Hammergegner in der Europa-League-Quali: Cupsieger FCSG empfängt Benfica Lissabon

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Am Donnerstag starten gleich vier Teams aus der Super League im Rahmen der 2. Qualifikationsrunde in den Europacup. St. Gallen empfängt in der Europa League im Hinspiel vor Heimpublikum ab 20 Uhr den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Drei Runden muss der FCSG überstehen, um im zweithöchsten europäischen Wettbewerb teilnehmen zu können. Zwei Runden, um sicher in der Conference League zu sein.

Eine Stufe tiefer in der Conference League bestreitet Sion den ersten Auftritt auf europäischer Bühne seit neun Jahren. In Aserbaidschan treffen die Walliser ab 19 Uhr auf den belarussischen Cupsieger BATE Borissow. Ebenfalls im dritthöchsten europäischen Klubwettbewerb sind Lugano und Vaduz gefordert. Die Tessiner empfangen in der neuen AIL Arena ab 20.30 Uhr den kosovarischen Vertreter Dukagjini, eine Stunde vorher wird im Rheinpark die Partie zwischen Vaduz und Atlètic d'Escaldes aus Andorra angepfiffen. Die drei Klubs müssen drei Runden überstehen, um sich für die Conference League zu qualifizieren.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. Die Partie zwischen dem FCSG und Benfica Lissabon gibt's ausserdem ab 20 Uhr im Livestream vom SRF. (nih/sda)