recht sonnig26°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

FC St.Gallen – Benfica live – Europa-League-Quali in Ticker und Stream

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Hammergegner in der Europa-League-Quali: Cupsieger FCSG empfängt Benfica Lissabon

23.07.2026, 18:00

Am Donnerstag starten gleich vier Teams aus der Super League im Rahmen der 2. Qualifikationsrunde in den Europacup. St. Gallen empfängt in der Europa League im Hinspiel vor Heimpublikum ab 20 Uhr den portugiesischen Rekordmeister Benfica Lissabon. Drei Runden muss der FCSG überstehen, um im zweithöchsten europäischen Wettbewerb teilnehmen zu können. Zwei Runden, um sicher in der Conference League zu sein.

Eine Stufe tiefer in der Conference League bestreitet Sion den ersten Auftritt auf europäischer Bühne seit neun Jahren. In Aserbaidschan treffen die Walliser ab 19 Uhr auf den belarussischen Cupsieger BATE Borissow. Ebenfalls im dritthöchsten europäischen Klubwettbewerb sind Lugano und Vaduz gefordert. Die Tessiner empfangen in der neuen AIL Arena ab 20.30 Uhr den kosovarischen Vertreter Dukagjini, eine Stunde vorher wird im Rheinpark die Partie zwischen Vaduz und Atlètic d'Escaldes aus Andorra angepfiffen. Die drei Klubs müssen drei Runden überstehen, um sich für die Conference League zu qualifizieren.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. Die Partie zwischen dem FCSG und Benfica Lissabon gibt's ausserdem ab 20 Uhr im Livestream vom SRF. (nih/sda)

Seferovic warnt St.Gallen: «Sie müssen ihre Chancen nutzen»
Auch wenn es kaum Unberechenbareres gibt: So tippt watson die neue Super-League-Saison
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball
1 / 54
Die grössten Schweizer Europacup-Erfolge im Fussball

Saison 2025/26: Lausanne-Sport schafft den Sprung in die Conference League – dank einem überzeugenden 1:0-Auswärtssieg bei Millionenklub Besiktas Istanbul.
quelle: keystone / erdem sahin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Game of Thrones»-Drache fliegt über Glasgow
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Blatter ruft zum Widerstand gegen Infantino auf: «WM hat ihre Glaubwürdigkeit verloren»
Ex-FIFA-Präsident Joseph Blatter hat in einem Tweet zum Widerstand gegen Präsident Gianni Infantino aufgerufen. Zwar sei die WM – mit dem richtigen Gewinner – vorbei, «doch auf dem Weg zum Schlusspfiff hat das Turnier seine Glaubwürdigkeit verloren».
Zur Story