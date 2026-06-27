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Uruguay – Spanien & Kap Verde – Saudi-Arabien live in Ticker und Stream

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Spanien beginnt gegen Uruguay besser – noch wenig los zwischen Kap Verde und Saudis

27.06.2026, 01:3527.06.2026, 02:16
Weshalb Norwegen seine Stars gegen Frankreich auf der Bank liess

Spanien trifft im letzten Gruppenspiel auf Uruguay. Mit einem Sieg wäre die Furia Roja sicher Erster, während die Celeste damit ausgeschieden wäre. Verliert Spanien jedoch, droht gar noch der Rückfall auf Platz drei. Dies im Falle, dass Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnt. Der kleine Staat aus Westafrika könnte heute die Sensation klarmachen und sich definitiv für die K.o.-Phase qualifizieren. Mit einem Sieg wäre alles klar, mit einem Unentschieden hätte Kap Verde ebenfalls sehr gute Chancen. Saudi-Arabien braucht hingegen dringend einen Sieg.

Beide Spiele kannst du hier ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und Uruguay – Spanien zusätzlich im Stream vom SRF verfolgen. (nih)

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Ecuador schlägt Deutschland und steht in der WM-K.o.-Phase – auch Elfenbeinküste weiter
Die Elfenbeinküste steht zum ersten Mal an einer WM in der K.o.-Phase. Die Afrikaner sichern sich in der Gruppe E mit einem 2:0 gegen Curaçao den 2. Platz hinter Deutschland. Ecuador schafft es dank eines 2:1 gegen den Gruppensieger ebenfalls in die Sechzehntelfinals.
Der 2. Platz der Ivorer stand am späten Donnerstagabend zu keiner Zeit zur Diskussion. Deutschland ging in New Jersey gegen Ecuador früh in Führung, und Ecuador erzielte das 2:1 erst in der Schlussviertelstunde, als die Elfenbeinküste im Parallelspiel in Philadelphia mit zwei Toren führte. Zudem traf auch die Elfenbeinküste nach wenigen Minuten ein erstes Mal. Weil Ecuador die Partie gegen die bereits als Gruppensieger festgestandenen Deutschen noch drehte, wendeten auch die Südamerikaner das Aus ab, das Trainer Sebastian Beccacece wohl den Job gekostet hätte.
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