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Spanien beginnt gegen Uruguay besser – noch wenig los zwischen Kap Verde und Saudis

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Spanien trifft im letzten Gruppenspiel auf Uruguay. Mit einem Sieg wäre die Furia Roja sicher Erster, während die Celeste damit ausgeschieden wäre. Verliert Spanien jedoch, droht gar noch der Rückfall auf Platz drei. Dies im Falle, dass Kap Verde gegen Saudi-Arabien gewinnt. Der kleine Staat aus Westafrika könnte heute die Sensation klarmachen und sich definitiv für die K.o.-Phase qualifizieren. Mit einem Sieg wäre alles klar, mit einem Unentschieden hätte Kap Verde ebenfalls sehr gute Chancen. Saudi-Arabien braucht hingegen dringend einen Sieg.

Beide Spiele kannst du hier ab 2 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und Uruguay – Spanien zusätzlich im Stream vom SRF verfolgen. (nih)