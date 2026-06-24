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WM 2026: Schweiz trifft im 3. Gruppenspiel auf Kanada – im Liveticker

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Die Schweiz kämpft gegen Kanada um den Gruppensieg – Nati-Fans marschieren zum Stadion

24.06.2026, 16:3424.06.2026, 16:34

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft bestreitet heute Abend das dritte und letzte Spiel der WM-Gruppenphase. Das Team von Murat Yakin trifft in Vancouver auf Co-Gastgeber Kanada.
  • Es geht um den Gruppensieg. Die Schweiz und Kanada haben beide vier Punkte auf dem Konto, die Ahornblätter aber das bessere Torverhältnis. Die Nati muss also gewinnen, um sich den Gruppensieg zu sichern. Bei einem Unentschieden oder natürlich einer Schweizer Niederlage verbleibt Kanada auf Platz 1.
  • Spielt Johan Manzambi von Beginn weg? Murat Yakin lässt sich nicht in die Karten blicken und sagt, der Spieler des SC Freiburg sei sowohl für die Startelf als auch von der Bank aus eine Option.
  • Die Partie beginnt um 21 Uhr. Wir stimmen dich schon vorher im Liveticker auf das Spiel ein.
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Der BC Place liegt direkt am Wasser in der Bucht von Vancouver. Das Heimstadion der Vancouver Whitecaps aus der MLS bietet an der WM 52,497 Zuschauern Platz.

Steht Manzambi in der Startelf?
Man kann es ja mal probieren: Gleich bei der ersten Frage wird Murat Yakin gefragt, ob Johan Manzambi gegen Kanada von Beginn an spielen wird. Der Schweizer Nationaltrainer bleibt bei seiner Antwort jedoch gewohnt vage. «Johan ist eine Option als Startspieler, aber auch als Einwechselspieler.»

Dass Yakin nochmals darauf hinwies, wie wertvoll es gegen Bosnien-Herzegowina gewesen sei, einen solchen Spieler einwechseln zu können, kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass Manzambi auch im dritten Spiel lediglich als Joker zum Einsatz kommen wird. Oder als falsche Fährte für den Gegner.
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Die Ausgangslage
Es geht um den Gruppensieg. Wenn die Schweizer Nati die Gruppe gewinnen möchte, muss sie Kanada schlagen. Bei einem Unentschieden bleibt Kanada aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Platz 1 und bei einer Schweizer Niederlade ist der Fall sowieso klar.
Um 21 Uhr beginnt die Partie
Heute Abend um 21 Uhr Schweizer Zeit trifft die Schweizer Nationalmannschaft zum Abschluss der Gruppenphase auf Co-Gastgeber Kanada. Kann die Nati den Schwung vom 4:1-Sieg gegen Bosnien gleich mitnehmen?
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