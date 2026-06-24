Man kann es ja mal probieren: Gleich bei der ersten Frage wird Murat Yakin gefragt, ob Johan Manzambi gegen Kanada von Beginn an spielen wird. Der Schweizer Nationaltrainer bleibt bei seiner Antwort jedoch gewohnt vage. «Johan ist eine Option als Startspieler, aber auch als Einwechselspieler.»



Dass Yakin nochmals darauf hinwies, wie wertvoll es gegen Bosnien-Herzegowina gewesen sei, einen solchen Spieler einwechseln zu können, kann als Hinweis darauf gedeutet werden, dass Manzambi auch im dritten Spiel lediglich als Joker zum Einsatz kommen wird. Oder als falsche Fährte für den Gegner.