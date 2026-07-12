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Hopp Schwiiz! Der WM-Viertelfinal gegen Lionel Messi und Argentinien läuft

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Die Schweiz spielt gegen Argentinien darum, erstmals in ihrer Geschichte in einen WM-Halbfinal einzuziehen. Dabei muss die Nati aber erneut auf Johan Manzambi verzichten – und zumindest zu Beginn auch auf Ruben Vargas. Der Flügelspieler und Schütze des entscheidenden Penaltys im Achtelfinal gegen Kolumbien scheint weiterhin nicht fit für volle 90 Minuten oder gar mehr zu sein.

So sitzt der 27-jährige Vargas wieder auf der Bank. Dafür startet Dan Ndoye erneut auf dem linken Flügel, während Fabian Rieder die gegenüberliegende Seite besetzt. Im offensiven Mittelfeld ersetzt Djibril Sow Ardon Jashari. Ansonsten bleibt die Formation gleich wie gegen Kolumbien:

Argentinien-Coach Lionel Scaloni schickt exakt die gleiche Startformation wie gegen Ägypten (3:2) ins Rennen. Diese sieht so aus:

Das Wichtigste in Kürze: