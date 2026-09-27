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Nations League: Deutschland empfängt Griechenland – im Liveticker

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Kann Klopp mit Deutschland den ersten Sieg einfahren?

27.09.2026, 20:0927.09.2026, 20:55

Das Wichtigste in Kürze:

  • Deutschland kommt im ersten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp zu einem Unentschieden. Zum Auftakt der Nations League spielen die Deutschen in Amsterdam gegen die Niederlande 1:1.
  • Felix Nmecha traf in der 32. Minute für Deutschland und schien lange Zeit für den perfekten Einstand von Jürgen Klopp zu sorgen. Die deutsche Defensive hielt bis in die Nachspielzeit stand, auch weil Goalie Marc ter Stegen eine starke Leistung zeigte. Der von Barcelona an Ajax Amsterdam ausgeliehene Torhüter steigerte sich nach einem fehlerhaften Start in die Partie und verhinderte mehrmals einen niederländischen Treffer. In der 92. Minute war er beim akrobatischen Schuss von Cody Gakpo aber machtlos. Die Niederlande kamen damit spät beim ersten Einsatz unter dem neuen Bondscoach Xavi zum verdienten Remis.
  • Ter Stegen gehörte zu den sechs Spielern, die es im Vergleich zum WM-Out gegen Paraguay, dem letzten Spiel unter dem früheren Bundestrainer Julian Nagelsmann, in die Startformation von Klopp schafften. Drei Spieler kamen zu ihren ersten Länderspielen für Deutschland: die beiden Freiburger Philipp Treu und Yannik Engelhardt sowie der Frankfurter Younes Ebnoutalib, der schon früh den verletzten Kai Havertz ersetzte.
  • Für Deutschland geht es mit zwei Heimspielen weiter: am Sonntag in Augsburg gegen Griechenland und am kommenden Donnerstag in München gegen Serbien. Das Duell der beiden nächsten deutschen Gegner gewann Griechenland in Belgrad mit 2:1. (car/sda)
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