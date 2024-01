Ski Alpin live: Abfahrt Frauen in Cortina d'Ampezzo

Liveticker

Super-G in Garmisch – Das Duell Odermatt vs. Sarrazin geht in die nächste Runde

Dieses Wochenände ist der Männer-Weltcup in Garmisch-Partnekirchen zu Gast. Auf der legendären Kandahar-Piste werden an zwei Super-G-Rennen Weltcuppunkte vergeben.

Wie bereits in Wengen und in Kitzbühel richten sich auch in Garmisch alle Augen auf die beiden besten Speedfahrer der Gegenwart: Marco Odermatt und Cyprien Sarrazin.

In den drei Super-G-Rennen, die in dieser Saison bereits stattgefunden haben, gab es drei verschiedene Sieger. Vincent Kriechmayr war in Gröden am schnellsten, Marco Odermatt gewann in Bormio und Cyprien Sarrazin triumphierte in Wengen.

Um 11:45 geht es los.