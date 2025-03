Dortmund kann das frühzeitige Champions-League-Aus abwenden. Bild: keystone

Dortmund dreht das Spiel gegen Lille und steht im Champions-League-Viertelfinal

Das kriselnde Borussia Dortmund steht im Viertelfinal der Champions League. Nach dem 1:1 im Hinspiel siegt das Team von Nati-Goalie Gregor Kobel in Lille 2:1.

Der Tabellenzehnte der Bundesliga schüttelte den Ligafrust in der Königsklasse ab und zeigte in Nordfrankreich eines seiner besten Spiele in dieser Saison. Er liess sich selbst von einem frühen Rückstand nicht beirren.

In der ersten Halbzeit blieb das Team von Niko Kovac trotz zahlreicher hochkarätiger Chancen zwar noch ohne Torerfolg. Nach dem Seitenwechsel belohnten sich die überlegenen Deutschen jedoch für den betriebenen Aufwand. Erst traf Captain Emre Can nach einem vom Schweizer Schiedsrichter Sandro Schärer hart gepfiffenen Foulpenalty vom Punkt (54.), dann Maximilian Beier sehenswert (65.) wie wuchtig unter die Latte.

In der Folge verteidigte Dortmund den Vorsprung geschickt. Nur einmal kamen die Gäste richtig in Bedrängnis. Kobel machte seinen beim frühen Rückstand begangenen Fehler wieder gut und rettete gegen Torschütze Jonathan David stark.

Im Viertelfinal trifft der BVB auf den FC Barcelona. Den Katalanen unterlag der letztjährige Finalist in der Ligaphase 2:3.

Lille - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

SR Schärer.

Tore: 5. David 1:0. 54. Can (Penalty) 1:1. 65. Beier 1:2.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. (abu/sda)