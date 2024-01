Einer der neuen Getränkebecher im Brügglifeld. Bild: fc aarau

Kommentar

Der FC Aarau ist auf den Holzweg geraten und das ist auch gut so

Wo Fussball gespielt wird, ist Bier selten weit. Und damit auch Berge von leeren Bechern, die entsorgt werden müssen. Nun gibt es eine Alternative zu Plastik.

Das Brügglifeld des FC Aarau ist das Gegenteil davon, was mit modernem Fussball verbunden wird. Sein Charme besteht darin, den Besuchern etwas zu bieten, was sie sonst nicht mehr oft finden. Dass bei Toren «The Final Countdown» aus dem Jahr 1986 ertönt, ist ein Fakt. Dass das Lied auf einer Kassette abgespielt wird, ist womöglich erfunden.

Noch bevor eines fernen Tages das neue Stadion im Gebiet Torfeld Süd steht, hält in Aarau nun die Gegenwart Einzug. Denn der Challenge-League-Klub setzt ab sofort auf Getränkebecher aus Holz.

Das klingt zunächst vielleicht rückständig und erinnert an Indiana Jones, der auf der Suche nach dem heiligen Gral den einfachen Becher eines Zimmermanns findet. In Tat und Wahrheit ist es nicht überholt, sondern fortschrittlich. Denn die Holzbecher seien wesentlich ökologischer als jene aus Plastik, schreibt der Klub.

Schlangestehen fürs Bier im Brügglifeld. Bild: imago-images.de

Becher nach Kritik verbessert

Konkret: Obwohl die Holzbecher nur einmal verwendet werden, wird die CO 2 -Belastung im Vergleich zu Mehrweg-Plastikbechern um etwas mehr als die Hälfte reduziert. «Der FC Aarau schreitet als einer der Pioniere für die Nachhaltigkeit im Schweizer Fussball voran», freut sich der Klub in seiner Mitteilung. Auch die generelle Ökobilanz sei deutlich besser als beim bisher eingesetzten Becher.

Vor Aarau setzte schon Schweizer Meister YB auf Holzbecher. Das Projekt wurde im Sommer 2023 aber nach Reklamationen der Fans rasch wieder beerdigt. Die Becher des gleichen Herstellers, der nun den FCA beliefert, seien seither nochmals verbessert worden, wird versprochen.

Aus Bierbecher wird Chuchichäschtli

Hergestellt werden sie in der Nähe von Biel aus extrem dünnem Furnierholz. Das Material stammt aus dem EU-Raum, bis ein Schweizer Lieferant mit dem notwendigen Know-how gefunden ist. Sind die Becher leer getrunken, werden sie eingesammelt und in Form von Spanplatten wiederverwertet.

Mit Bierbechern im Fussballstadion die Umwelt retten? Natürlich nicht. Aber keine Massnahme in diese Richtung ist verkehrt und ist sie auch noch so klein. Um es mit dem Kreuzritter zu sagen, den Indiana Jones trifft: Diese Wahl war weise.

Am Freitagabend gelangen die Holzbecher erstmals im Brügglifeld zum Einsatz. Zum Rückrundenauftakt in der Challenge League empfängt der FC Aarau den FC Vaduz.