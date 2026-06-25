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Vinicius bringt Brasilien nach Schotten-Patzer in Führung ++ Marokko trifft auf Haiti

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Die Tabelle

Nach Boston haben sich die schottischen Fans nach Miami begeben und dort schon einige Tage für gute Laune gesorgt. Nun trifft Schottland auf Brasilien. Beide kämpfen noch um den Gruppensieg – so wie Marokko, das im Parallelspiel auf Haiti trifft. Die Spiele beginnen um 0 Uhr (Schweizer Zeit).

Hier kannst du beide Partien im Liveticker und Schottland gegen Brasilien im Stream vom SRF verfolgen. (nih)