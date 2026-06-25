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Schottland – Brasilien und Marokko – Haiti: WM 2026 in Ticker und Stream

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Vinicius bringt Brasilien nach Schotten-Patzer in Führung ++ Marokko trifft auf Haiti

25.06.2026, 00:0925.06.2026, 00:09

Die Tabelle

Nach Boston haben sich die schottischen Fans nach Miami begeben und dort schon einige Tage für gute Laune gesorgt. Nun trifft Schottland auf Brasilien. Beide kämpfen noch um den Gruppensieg – so wie Marokko, das im Parallelspiel auf Haiti trifft. Die Spiele beginnen um 0 Uhr (Schweizer Zeit).

Hier kannst du beide Partien im Liveticker und Schottland gegen Brasilien im Stream vom SRF verfolgen. (nih)

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