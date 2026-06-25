Liveticker
Vinicius bringt Brasilien nach Schotten-Patzer in Führung ++ Marokko trifft auf Haiti
Die Tabelle
Nach Boston haben sich die schottischen Fans nach Miami begeben und dort schon einige Tage für gute Laune gesorgt. Nun trifft Schottland auf Brasilien. Beide kämpfen noch um den Gruppensieg – so wie Marokko, das im Parallelspiel auf Haiti trifft. Die Spiele beginnen um 0 Uhr (Schweizer Zeit).
Hier kannst du beide Partien im Liveticker und Schottland gegen Brasilien im Stream vom SRF verfolgen. (nih)
Mehr zur WM 2026:
- Das Zittern ist vorbei! Die Nati schlägt Kanada mit 2:1 und gewinnt die Gruppe
- Jetzt beginnt für die Schweiz das Warten – diese Gegner sind in der K.o.-Phase möglich
- Schamane verspricht, Kane-Fluch wieder zu lösen +++ Katarer Madibo 5 Spiele gesperrt
- Deutschland weiss erst anderthalb Tage vor dem Sechzehntelfinal, wer der Gegner sein wird