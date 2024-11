Diesen Klima- und Umweltschutz-Massnahmen will Donald Trump an den Kragen

Tag der Trauerfeier: Was diese Bilder über das letzte Rennen von Muriel Furrer verraten

Bereits vor ihrem fatalen Unfall in einem Waldstück muss Muriel Furrer zwei Mal verhindern, dass sie in einen Sturz verwickelt wird. Auffällig ist auch die Befestigung des Velocomputers. CH Media dokumentiert das letzte Rennen detailliert mit Bildern und Videos. Das sind unsere Beobachtungen.

Wie ein grauer Schleier legen sich Wolken und Nebel über das Zürcher Oberland. Es ist kühl und der Atem verdampft in der frühmorgendlichen Kühle des Spätsommers. Erste Regentropfen trommeln auf den Asphalt, während über Uster die Rotoren eines Helikopters rattern. 14 Grad zeigt das Thermometer, ein leichter Wind bläst. An diesem Tag im September fahren die U19-Juniorinnen bei der Rad-Weltmeisterschaft in Zürich um Medaillen. Und es ist der Tag, an dem Muriel Furrer schwer stürzt.